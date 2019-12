VW Passat překvapil chováním v losím testu. Stěžovat si na něj bude jen někdo

Hlavní aktér: Volkswagen Passat Variant s motorem 2.0 TSI o výkonu 190 koní, sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG, sportovní výbavou R-Line a letními pneumatikami Pirelli Cinturato P7 o rozměru 235/40 R19. Úkol: zvládnout normovaný test dynamiky ISO 3888-2: 2011, který pravděpodobně znáte pod lidovým názvem „losí test“.

Pokud to nevíte, tento vyhýbací manévr proslavil ve druhé polovině devadesátých let švédský časopis Teknikens Värld (Svět techniky). Právě při něm se jeho redaktorům povedlo v říjnu 1997 otočit přes střechu tehdy zbrusu nový Mercedes třídy A.

Zbytek je historie, každopádně právě tato událost donutila koncern Daimler auto přepracovat, sériově do něj začít montovat ESP, a navíc se během pár let stal losí test standardizovanou zkouškou. Mimochodem, Citroën Xantia Activa s podvozkem Hydractive dosud drží rekord, když opakovaně zvládl projet dvojitým esíčkem rychlostí 85 km/h a již dvacet let za sebou nechává ty nejlepší a nejrychlejší Porsche, Ferrari či McLareny.

Test, o kterém bude dnes řeč, provedl teprve nedávno španělský internetový magazín km77. Ten postavil své jméno i reputaci právě na tom, že s každým redakčním vozem opakovaně a při různých rychlostech absolvuje tuto zkoušku, hledá jeho limity a natočí o tom krátké video i s resumé výsledných dojmů.

Km77 z nějakého důvodu považuje za referenční hodnotu 77 km/h, je však důležité podotknout, že minimální rychlost byla stanovena na 70 kilometrů v hodině. Pokud auto při této rychlosti manévr zvládne a při průjezdu se žádnou svou částí nedotkne kuželů, respektive nevyjede z vyznačené dráhy, pak testem prošlo. Jak dopadl aktuální Passat?

Předně je nutné říci, že losí test v rychlosti 77 km/h nezvládl. Přitom kupříkladu vysoký Opel Combo v tomto tempu neměl větší problémy a Škoda Fabia třetí generace projela vytyčeným úsekem bez ztráty kytičky rychlostí 80 km/h. Nejlepším dosaženým výsledkem velkého Volkswagenu bylo 73 km/h.

Co se při zkoušce stalo, nejlépe demonstruje video, které najdete na konci tohoto článku. Z něj je patrné, že Passat Variant má v této konkrétní specifikaci značnou chuť k přetáčivosti, ačkoli stabilizace zůstává při každém průjezdu aktivována. Záď VW pokaždé vybočuje do strany už ve druhé brance a řidič je nucen stabilizovat pohyb mírným kontra.

Pochopitelně lze namítnout, že za volantem sedí jen člověk, který může chybovat. Což je ostatně tím hlavním důvodem, proč třeba Euro NCAP provádí losí test raději s pomocí robota. Na druhé straně jsou tendence Passatu kombi nechat vybočit záď při prudkém vyhýbacím manévru jasně patrné a jen stěží se dají zpochybňovat. Je ale proto nebezpečný?

Majitelé starých Peugeotů s aktivní kinematikou zadní nápravy či řidiči zadokolek s vypínatelnou stabilizací by se při podobné otázce asi jen pousmáli. Pochopitelně záleží od preferencí každého jednotlivce, takže jednoznačná odpověď na výše uvedenou otázku neexistuje.

Spíše je zajímavé, že VW, které je často označováno za výrobce solidních ale poněkud nudných aut, má ve své nabídce model schopný zatáčet i pomocí přesunu hmotnosti mezi jednotlivými koly, a že takovou „nepatřičnost“ nezachytává ESP už v zárodku. K podobně překvapivému výsledku došli redaktoři magazínu km77 i v testu Alpine A110, sportovního vozu s motorem uprostřed. I ten prokázal velkou přetáčivost, při rychlosti 77 km/h se však na výjezdu vůbec nevešel mezi kužely.