VW musí šetřit, ale na platy nesáhne. Odnese to Arteon, zůstanou jenom nejziskovější modely

Německá automobilka vyhlásila akční plán komplexních úspor s cílem maximalizovat zisky. Aby ochránila zaměstnance, bude se soustředit jen na nejziskovější produkty. Z kola ven půjde jako první Arteon.

Volkswagen na současnou složitou situaci v automobilovém průmyslu reaguje novou a velmi ambiciózní strategií “Accelerate Forward | Road to 6.5”. Cílem je dosáhnout do roku 2026 rentability tržeb 6,5 procenta oproti loňským 3,6 procentům a vylepšit zisk na 10 mld. eur. To se neobejde bez velkých úspor v administrativě, vývoji, výrobě aut, dodavatelských řetězcích i logistice.

Jedině tak bude VW schopen financovat výzkum nových technologií a modernizace závodů bez nutnosti snižovat zaměstnanecké stavy nebo sáhnout lidem na výplaty. Zákazníci změny pocítí více. Automobilka bude postupně zmenšovat počet modelů a ponechá jen ty nejziskovější.

Ohledně škrtů v modelové nabídce nezachází představenstvo do detailů, ale například Arteon se po modelovém ročníku 2024 pokračování nedočká, což se dalo vzhledem k přítomnosti ID.7 očekávat. Kromě modelového portfolia se zeštíhlí také možnosti konfigurací, což už dnes reprezentuje zmíněný elektrický sedan.

Kompletní rozsah a seznam změn zveřejní automobilka v září s očekávanou implementací následující měsíc.