VW možná vyřešil hlavní nevýhodu elektromobilů. Umožní nabíjení kdekoliv

Nutná infrastruktura pro dobíjení elektromobilů je zatím na úplném prvopočátku a mnozí tvrdí, že se vzrůstající popularitou elektromobilů se nestíhá hustota sítě veřejných nabíječek dostatečně zvětšovat. Na tento problém a rovněž na otázku dobíjení v odlehlých končinách má však možná odpověď Volkswagen.

Automobilka představuje myšlenku autonomního dobíjecího robota, který by mohl elektromobil dobít, ať už se nacházíte kdekoliv – i když na záchranu vašeho vybitého SUV v lese to zatím nevypadá. Každopádně by ovšem mohl proměnit vlastně jakékoliv parkovací místo v nabíjecí stanici. Robot by totiž jednoduše přijel dobít vaše auto na zavolání.

Budoucnost dopravy, ve které se autonomně mezi vozidly motají i pojízdné nabíječky hledající svůj cíl, vypadá vcelku úsměvně. Volkswagen říká, že robot je vlastně mobilním bateriovým modulem o kapacitě 25 kWh, jehož přivolání na místo by fungovalo přes mobilní aplikaci nebo komunikační systém vozidel V2X (vehicle-to-everything). Teoreticky by si tedy auto mohlo přivolat tuto pomocnou nabíječku samo.

Robot by také pomohl v oblastech, kde bude výstavba nabíjecí infrastruktury příliš nákladná. Řidičům by poté odpadla starost parkovat na místech, kde je klasická pevná nabíjecí stanice dostupná. „Konstrukční práce a cena výstavby nabíjecí infrastruktury může být značně redukována využitím robotů,“ uvedl Mark Möller, vedoucí vývoje divize VW Group Components.

Robot má být rovněž schopen pracovat s několika externími moduly, čímž zajistí poptávku i vícero elektromobilům, načež po dobití zase moduly odveze zpátky do výchozího místa pro dobití a další využití. Prozatím se ale jedná o pouhou myšlenku, na které VW pracuje. Teprve se uvidí, zda by v reálném světě fungovala.

Galerie doplněna o Volkswagen ID.3.