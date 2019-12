VW láká na nový elektromobil. Tentokrát už bude opravdu cenově dostupný

Není tomu dlouho, co nám Volkswagen ukázal koncept elektrického kombíku ID. Space Vizzion, jehož produkční verze se máme dočkat na konci roku 2021. Automobilka neztrácí čas a do prostoru vhází další koncept, respektive upoutávku na něj. Mělo by se jednat o ještě menši a dostupnější hatchback zařazený pod současný model ID. 3.

Siluetu nového elektrického konceptu ukázal Volkswagen prostřednictvím vánočního přání. Stejný krok udělala automobilka i minulý rok, kdy na přání poprvé navnadila na koncept elektrické buginy ID. Buggy.

Nový koncept působí ještě kompaktněji než ID. 3 a jeho linie čelního okna plynule navazuje na velice krátkou příď. Výrazným detailem je LED pás zadních svítilen, který je vysoko posazený nad samotným logem VW a rozprostírá se až do širokých zadních sloupků karoserie.

Co se týče označení modelu, samozřejmě přichází spekulace o možnostech jako ID. 2 či ID. 1. Podle britského Autocaru má být koncept interně označován lidmi z automobilky jako ID. Entry. Což by ostatně nasvědčovalo budoucímu postavení na trhu, jakožto nejmenšímu a nejdostupnějšímu elektrickému Volkswagenu. Do pár let (podle všeho v roce 2022) by tedy nejspíš nahradil současný e-up!.

Galerie doplněna o Volkswagen ID. 3.