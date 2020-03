VW ID.1 do prodeje nespěchá. Takto může vypadat nástupce elektromobilu e-up!

Volkswagen započal svou moderní elektrickou éru hatchbackem ID.3, který bude na silnicích následovat crossover ID.4. Automobilka ale stále myslí i na malé vozy. Britský magazín Car informoval o tom, že do roku 2023 dorazí na trh i malý elektromobil ID.1, jakožto náhrada za současný model e-up!

Podle dostupných zdrojů se bude novinka nabízet s akumulátory o kapacitě 24 a 36 kWh. Větší baterie by měla vozu sloužit k dojezdu až 298 kilometrů na jedno nabití. Současný Volkswagen e-up! dokáže na jedno nabití díky 36,8kWh baterii ujet 265 km.

Podle magazínu InsideEVs je koncernová elektrická platforma MEB příliš velká. Malý hatchback od Volkswagenu by tak měl stát na nové platformě, kterou vyvíjí Seat. U Španělů tak můžeme přirozeně čekat novou verzi modelu Mii Electric, stejně tak u Škody nové Citogoe iV. Automobilka zatím nevypouští ven žádnou studii, která by napověděla vzhled vozu. Internet už se ale do práce pustil a fantazii popustil uzdu kanál Auto Notícias. Na jeho výtvor se můžete podívat nahoře v galerii.

Není těžké si představit, že se mezi modely ID.1 a ID.3 vměstná ještě ID.2. Pokud VW udrží stejnou hierarchii, mohli bychom mít na trhu i elektrické polo. V zájmu trendů dnešní doby by to ale klidně mohl být elektrický crossover po vzoru modelu T-Cross. Ale to už hodně předbíháme.

Galerie doplněna o současný VW e-up!