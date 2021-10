Už to by stačilo pro zcela pohodlné cestování, ale máme zde i příplatkovou výbavu – kuchyňský modul za příjemných 36.783 Kč. Ten se skládá z elegantní krabice v kufru, z níž vysouváte jednoplotýnkový plynový vařič. Ve vysunutém stavu se zajistí, takže při vaření ve svahu nezajíždí zpět do bedny v kufru – odjištění a opětovné zasunutí probíhá skrze pojistky po stranách s táhly. Když máte modul vysunutý, stačí vyklopit kovový kryt, pustit plyn z bomby v přední části kuchyňské „bedny“ a hned můžete čarovat s hrnci a pánvičkami. Ty lze převážet ve spodní části gastromodulu, kde najdete objemnou schránku a příborník.

Pojďme se bez zbytečných odkladů podívat, čím se Caddy California liší od klasického Caddyho. Kempovací speciál můžete dostat s krátkým i dlouhým rozvorem (2755 mm vs. 2970 mm), asi je jasné, která varianta je lepší. Vůz s délkou 4853 mm je samozřejmě o pořádný kus praktičtější. Nad úpravami se někdo skutečně zamyslel, protože zde nechybí vůbec nic. K autu dostanete třeba větrací mřížky se sítí proti hmyzu, objemné a robustně působící kapsy za zadních bočních oknech, šikovné zásuvky pod předními sedadly, LED osvětlení vnitřku se stmíváním, zatemnění všech oken, skládací stolek plus dvě židle a pochopitelně rozkládací lůžko s délkou necelých dvou metrů a šířkou 1070 mm. Na něj se dva dospělí vejdou bez většího problému, dle velikosti se mezi ně dá vetknout i menší děcko.

„Golfizace“ Caddyho vyšla na jedničku

Při uvedení nové generace Caddyho se Volkswagen chlubil jeho „Golfizací“ a posunu od užitkového dojmu ke klasickým osobním autům. To potvrzuje každý náš test – už nejde o uskákanou krabici, platforma MQB bez listových per vzadu má prostě nad minulou verzí jasně navrch. Přesné řízení (byť bez emocí) usnadňuje jízdu, stejně tak budete spokojeni s jízdním komfortem. Na nerovnostech Caddy neposkakuje a neodskakuje, dálnici zvládá v naprostém klidu, v zatáčkách se chová čitelně a nemá tendence ujíždět ven z oblouku.

Nový VW Caddy přijíždí do ČR s akčními cenami. Už se vejde pod 400.000 Kč

Dvoulitrové TDI s výkonem 90 kW a točivým momentem 320 N.m je maximální a zároveň adekvátní pohon, v kombinaci se sedmistupňovou převodovkou DSG umožňuje mimořádně pohodlné cestování na delších trasách. O práci automatu prakticky nevíte, motor je také slušně odhlučněný. Z hlediska spotřeby se lze i s kempovacími prvky a bagáží pohybovat lehce nad pěti litry, což dává Californii s padesátilitrovou nádrží slušný akční rádius. Při jízdě si ale všimnete o chlup slabšího odhlučnění zespodu, změn povrchu vozovky po akustické stránce zaznamenáte, i když vám uši výrazněji netrhá.

Co je ale zajímavé - a možná je to jen mnou - oproti klasickému Caddymu se uvnitř občas ozývá tlumené basové rezonování. Může to být změnou vnitřní akustiky kvůli spacímu modulu, třeba i odrazem zvuku přes kapsy na zadních bočních oknech, čert ví. Ale všimnete si toho. Ne že by tyto zvuky byly nesnesitelné, ale pokud na palubě požadujete naprosto dokonalý klid, dejte si před koupí Californie testovací jízdu, abyste nebyli překvapeni.

VW uvádí nový Caddy PanAmericana. Robustnější verze se nebojí i trochy bláta

Kde jsou moje tlačítka?!

Obsluha auta z pozice řidiče je v zásadě pohodlná, pokud jste tedy akceptovali hromadný úprk Volkswagenu k dotykovým ploškám. Ano, zmiňujeme to v každém druhém testu a zníme jako ohraná deska, ale nastavování teploty a hlasitosti skrze modul pod obrazovkou infotainmentu prostě příjemné, přesné a přehledné není a nikdy nebude. Často se stane, že nechtěně ťuknete do jiné části, než potřebujete (a to se nepovažuji za nešiku) a ovládání tak musíte věnovat mnohem více pozornosti, než by bylo žádoucí.

Problém s pomalým startováním palubního systému se koncernu evidentně také ještě nepodařilo vyřešit, což je škoda – ovládá se vcelku pohodlně, vše důležité máte na očích a své informace zobrazuje jasně a přehledně. Digitální přístrojový štít dodává této „krabici“ punc hi-tech záležitosti, má dostatečné možnosti nastavení zobrazení a dobře se čte. Volant s tlačítky v klasickém formátu je zcela bezproblémová záležitost, pod palci máte to nejdůležitější a nastavit si skrze něj co potřebujete je dílem okamžiku.

Nový Ford Tourneo Connect oficiálně: Je to převlečený VW Caddy. Jen tím získal

Vnitřek Caddyho je pochopitelně velmi praktický, což se hodí u klasické verze a dvakrát tolik u kempovacího provedení. Už zmíněné zásuvky pod předními sedadly se šiknou, stejně tak dostatečně dimenzované odkládací prostory ve dveřích, na středovém tunelu a v přední části palubní desky pod čelním sklem. Nad posádkou vpředu se pak nachází polička, za příplatek 4773 Kč získáváte 230V zásuvku, která funguje i s vypnutým motorem. Vzadu potěší sklopné stolky a spousta místa pro nohy i nad hlavou. Sedadla zadní řady jsou dostatečně dimenzovaná pro tři dospěláky a jejich opěradla snadno sklopíte v poměru 40:60 táhly po stranách. A pokud chcete uvnitř vozit třeba kajak nebo surfové prkno, můžete dát 4734 Kč za sklápění sedadla spolujezdce.