VW Brouk slaví 75 let od startu produkce. Stal se nejdéle vyráběným autem světa

Co započalo v roce 1933 jako myšlenka lidového vozu Adolfa Hitlera pod konstrukčním vedením Ferdinanda Porsche, to nakonec skončilo produkcí více jak 21 milionů vozů pod dnes legendárním jménem Volkswagen Brouk (německy Käfer, anglicky Beetle). Auto, které motorizovalo širou veřejnost, teď slaví 75 let od spuštění sériové výroby.

Právě 27. prosince 1945 totiž v německém Wolfsburgu započala produkce Volkswagenu Type 1, kterému předcházel původní KdF-Wagen jakožto vůz nacistické organizace Kraft durch Freude (Síla radostí). Přestože má tedy Brouk dosti temný původ, nakonec se stal nejdéle a nejvíce vyráběným autem na světě.

Masová produkce VW Type 1, později známého jako Brouk, započala naplno po konci druhé světové války, když kontrola nad továrnou v dnešním Wolfsburgu padla v červnu 1945 do rukou britské armády. Namísto původního plánu továrnu rozebrat se však britský major Ivan Hirst zasloužil za rozjetí produkce Type 1 s ohledem na vytvoření pracovních míst pro Němce a získáním vozidel pro britskou armádu. Vznikla tak objednávka na prvních 20.000 vozů.

Továrna, která byla na konci druhé světové války z většiny zničená, sice rozjela produkci, neobešla se však bez problémů ve formě nedostatku materiálu k výrobě nebo zajištění jídla a vhodných podmínek pro pracovníky. Do konce roku 1945 bylo vyrobeno 55 vozů.

V roce 1946 už se nicméně produkce rozjížděla slušným tempem na 1000 vozů měsíčně, načež se v roce 1947 přešlo z většinové výroby Brouků pro armádu na produkci civilních modelů. Konečná produkce tak následující rok přesahovala 19.000 vozů a pod britským dohledem Hirsta se povedlo rozjet export a prodejní sít v Nizozemsku.

Následně se v roce 1949 stal vedoucím továrny VW dřívější manažer Opelu Heinz Nordhoff, pod jehož vedením se produkce Brouku v následujících letech skokově navýšila. V roce 1955 sjel z výrobní linky již miliontý kus lidového vozu. V 60. letech minulého století se Brouk těšil velkému zájmu už také v Severní Americe a na dalších světových trzích.

Se zmínkou Ameriky nelze opomenout, že v únoru 1972 již produkce Brouku s více jak 15 miliony kusů přesáhla kompletní produkci Fordu Model T. Sečteno podtrženo, pouze v Německu se Brouku nakonec vyrobilo asi 15,8 milionu kusů. Jak je ale známo, masivní popularity se model dočkal v Mexiku, kde se vyráběl až do roku 2003 – právě zde byla produkce VW Brouk oficiálně ukončena s celosvětově vyrobenými 21.529.464 kusy.