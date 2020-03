VW a Seat oficiálně končí s motorem 1.6 TDI. Není o něj zájem a bude nadbytečný

Auto do města s naftovým motorem je už dnes přežitek. Jedním z příkladů, že tomu tak je, může být i Škoda Fabia, která se zbavila nijak zázračně úsporné čtrnáctistovky TDI už před lety a vsadila na litrové tříválce MPI a TSI. Naftovým motorům sice v městských vozech ještě nezvoní hrana (třeba nové generace Peugeotu 208 a Opelu Corsa je mají), otázkou ale zůstává, jak dlouho tento stav vydrží.

Automobilka Volkswagen má v otázce naftových motorů v malých městských vozech jasno. Končí s nimi. Dle informací, které nám potvrdilo české zastoupení Volkswagenu, skončí prodej motoru 1.6 TDI v modelech Polo, T-Cross a T-Roc, což osobně považuji za velmi logický krok.

Naftový Volkswagen T-Cross se v Česku prodává od loňského července a jeho prodejní podíl je mizivý - pouhá 3 %. Pětiprocentní prodejní podíl si připisuje patnáctistovka TSI o výkonu 110 kW a zbytek připadá tříválci 1.0 TSI. Zhruba 80 % Volkswagenů T-Cross prodanných na českém trhu má pod kapotou silnější verzi tříválce TSI, tedy s výkonem 85 kW. Ptáte-li se na Volkswagen Polo, ani tam není motor 1.6 TDI úspěšný. Končí a modelu tak zůstanou litrové benzinové motory MPI, TSI a TGI (CNG).

S t-rocem je situace trochu jiná. Ten je totiž, na rozdíl od pola a t-crossu, postaven na platformě MQB z golfu, která umožňuje i pohon všech kol a vedle tříválců jsou jí vlastní také dvoulitrové čtyřválce a mimo Evropu i šestiválec. T-Roc má motor 1.6 TDI jen v základní linii T-Roc a tento stav mu vydrží nanejvýš do léta. Následně bude nahrazen motorem 2.0 TDI Evo/85 kW, který u nových generací Volkswagenu Golf, Škody Octavia a Seatu Leon představuje vstupní bránu do světa nafťáků. Zatímco polo a t-cross s motory TDI končí nadobro, t-roc si je zachová přinejmenším do faceliftu.

Situace ohledně 1.6 TDI se týká také i Seatu. „Motor 1.6 TDI skončí v malých modelech i kompaktních SUV. U Seatu se to týká modelů Ibiza a Arona, kde skončí bez náhrady v druhé polovině listopadu. U modelů Leon a Ateca dojde k ukončení nabídky motoru s přechodem na nový model a facelift. Agregát 1.6 TDI zde bude nahrazen motorem 2.0 TDI Evo o výkonu 85 kW,“ řekl na dotaz redakce Autorevue.cz Filip Stoulil, koordinátor marketingu a prodeje značek Seat a Cupra v České republice. Na vyjádření Škodovky, která motor 1.6 TDI nabízí v modelech Kamiq, Scala a Karoq, zatím čekáme.