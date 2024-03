Vůbec první formule 1 Lotus z roku 1958 bude na prodej. Může stát k deseti milionům

Jeden z nejvzácnějších kusů nejen britské motoristické historie půjde do aukce v Monaku.

Na desátého května si připravte šekové knížky, pod dražební kladívko totiž půjde přelomová F1 značky Lotus. Konkrétně jde o Lotus-Climax Type 12, šasi 353. K mání bude v Monaku v aukci Bonhams, což je vcelku symbolické – právě zde a v tomto voze startoval poprvé na místní Grand Prix Graham Hill v roce 1958, i když do cíle nedojel. Závodní vůz typu 12 je prvním monopostem Lotusu, navrženým v roce 1956. Nasazen byl v sezoně 1957 do formule 2 v roce 1957, kdy v něm zářili nejen již zmíněný Hill i Cliff Allison.

Tento konkrétní kousek s číslem šasi 353 byl pro rok 1958 upraven pro nasazení do formule 1, jeho původní motor o objemu 1500 cm3 byl zvětšen na objem 1960 cm3. Jeho dalším majitelem se stal soukromník John Fisher a za jeho volant usedla závodnice Maria Theresa de Filippis. Poté přešel do rukou australského závodníka Franka Gardnera, dále pak Lena Deatona. V letech 1962 až 1991 vystřídal další čtyři majitele, z nichž jej ten současný dokonale zrenovoval do plně funkčního stavu. V Monaku bude 353 k mání v aukci Bonhams „Les Grandes Marques à Monaco“ 10. května letošního roku, odhadovaná cena činí 290.000 až 390.000 eur, čili zhruba 7,5 až 10 milionů korun.

K vozu se mimochodem váže vtipná historka – novinář Denis Jenkinson z britského magazínu Motor Sport si půjčoval závodní vozy na testování na běžných silnicích. Na vánoce v roce 1957 mu sám Colin Chapman svěřil tuto konkrétní 353, aby se s ní projel po hrabství Hampshire. Při tom se mu zlomila hnací hřídel, vůz proto odtlačil na příjezdovou cestu rodinného domu, aby vůz na silnici nepřekážel – rodině z onoho domu, která si právě dávala sváteční večeři, tím připravil zajímavý zážitek.