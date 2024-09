V Turíně si dalo sraz 130 Lancií Delta. Akci už roky pořádá slavný jezdec Miki Biasion

Už od roku 2008 se pravidelně ob dva roky setkávají fanoušci a příznivci značky v rámci srazu Amiki Miei, který vznikl z iniciativy Mikiho Biasiona, nejúspěšnějšího italského jezdce rallye. S Deltou zvítězil ve světovém šampionátu v letech 1988 a 1989, čímž přispěl k bohaté sbírce úspěchů italské automobilky – 15 titulům ve světovém šampionátu v rallye, třem ve vytrvalostních kláních, nebo vítězstvím na Mille Miglia, Targa Florio či Carrera Panamericana.

Letošní devátý ročník se konal v Turíně, kam dorazilo 130 akreditovaných vozů z šesti evropských zemí. Kolona vyrazila z Piazza San Carlo v centru města a projela jej až k muzeu Heritage Hub na Via Plava.

Vedl ji první model v nové éře značky Lancia, nový Ypsilon, postavený na platformě CMP od mateřského koncernu Stellantis. Ten nyní vstupuje do prodeje v dalších evropských zemích. Je již čtvrtým vozem tohoto jména, na příští rok si pak Lancia připravuje dvě premiéry – sportovní verzi Ypsilon HF s elektrickým výkonem 177 kW, a závodní provedení Ypsilon HF Rally4, na jehož letošním testování se podílel již zmíněný Miki Biasion.

„Tyto akce jsou vždy plné emocí a hrdosti. Se značkou Lancia jsem vyhrál dvě mistrovství světa v rallye s vozem Delta: to je pro mě nezapomenutelný úspěch. Byl jsem šťastný, že mohu být v Turíně, v tomto pro značku ikonickém městě, a že se mohu o tento zážitek podělit se všemi fanoušky rallye a nadšenci pro značku Lancia,“ uvedl závodník na srazu.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon