Všimli jste si toho? Suzuki se jako první značka v EU úplně vykašlalo na tříválce

Nelze jednoznačně říci, že by tříválcové motory byly v EU na ústupu. Spíše naopak, jen se pomalu zvedá jejich objem. Vezměme si třeba Opel Astra po modernizaci. Ačkoliv to na první pohled podle objemů vypadá, že převzal motory od PSA, ve skutečnosti má zcela nové jednotky GM s objemem až 1,5 litru, kterým v útrobách běhají tři válce. Také Honda Civic, není-li to Type R, vsadila na tříválce poté, co se značka rozhodla poslat k ledu povedenou vznětovou šestnáctistovku.

Podobně bychom mohli pokračovat i dále. Koncern VW motor 1.0 TSI elektrifikovat a jen tak s ním neskončí, nový Opel Corsa, není-li na elektřinu či naftu, rovněž spoléhá na tříválce, a třeba Dacia zahodila šestnáctistovku SCe a nahradila ji novým motorem 1.0 TCe i v oblíbeném SUV Duster, kde vedle benzinu může spalovat také LPG. Renault nicméně pro motor 1.6 SCe našel využití u hybridů.

Koncerny VW, PSA i Renault-Nissan-Mitsubishi vedle tříválců nabízejí i čtyřválce a třeba Mazda stále sází hlavně na zážehové atmosféry. Je tady však značka, která docela nedávno pustila do prodeje v EU povedený litrový tříválec s turbem a dnes už po něm není památky. Časem se ukázalo, že zatímco čtyřválec v SUV Vitara prošel emisemi i bez filtru pevných částic, tříválec 1.0 BoosterJet jej mít musel. Z nabídky přitom vyšoupnul sice lehce dýchavičnou, ale jinak povedenou čtyřválcovou atmosféru, což ne všichni zákazníci dokázali akceptovat.

Už jste jistě pochopili, že se dlouhou oklikou snažím dojít k Suzuki. Zážehový tříválec 1.0 BoosterJet se pod kapotou modelu S-Cross objevil už v roce 2016, kde nahradil atmosférickou šestnáctistovku a SUV Vitara tento trend následovalo v rámci faceliftu v roce 2018. Tříválec 1.0 BoosterJet se nedostal jen do ignisu a jimnyho, loni na podzim však zmizel z nabídky swiftu, kde byl nahrazen čtyřválcem 1.2 DualJet Hybrid a od února není ani ve vitaře a s-crossu (tam je výhradně 1.4 BoosterJet Hybrid).

Je pravdu, že u značky Suzuki, která nedisponuje tak širokou paletou motorů a jejich verzí jako třeba koncern Volkswagen, se výpadek jednoho agregátu drasticky projeví na šíři nabídky, zároveň jsme ale svědky toho, že i v současné době, kdy se automobilky naplno připravují na dosud nejdrsnější emisní „diktaturu“ Bruselu, je možné limity splnit i jen se čtyřválcovými motory. Ostatně dalším důkazem toho je i Mazda.

Jak jsem již naznačil, konec prodeje motoru 1.0 BoosterJet se nedotknul modelu Jimny, který pohání atmosférická patnáctistovka. Je ho ale velký nedostatek, čekací lhůty jsou dlouhé (klidně i dva roky) a je dost možné, že vůz v EU skončí. Motor 1.5 VVT/75 kW má totiž ze všech modelů Suzuki nabízených v EU nejvyšší emise.

Podle dřívějších spekulací je možné, že Suzuki Jimny zůstane v prodeji jen v užitkové verzi, na kterou by se nevztahovala tak přísná emisní pravidla. Hrozbu úplného ukončení prodeje vozu v EU by to ale neodvrátilo, protože se v současnosti nepředpokládá, že by se pod kapotou časem objevil čistější motor.