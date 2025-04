Všechna Porsche Macan, Aňa Geislerová i krásná Mazda 6 za rozumnou cenu: Sledujte nový Svět motorů!

Pátý díl televizního Světa motorů začíná zostra – čtyřmi porsche najednou. Michal Dokoupil získal čtyři verze nového elektrického Porsche Macan najednou. Nechal si to nejrychlejší a klíče od ostatních rozdal nám ostatním, abychom auta mohli srovnat na letišti v Panenském Týnci.

Určitě jste netušili, že macan má víc než jednu možnost, jak technicky řešit kryt nabíjecího portu. Komu se ta elektrická líbí a komu naopak přijde směšná? Dívejte se zítra ve 20:30 na Novu Action a zjistíte to.

Stejně jako, jaké auto řídí herečka Aňa Geislerová, jak mu přezdívá a proč – a jaké vtipné historky se k němu vážou. Co myslíte, uhodne všechna filmová auta, které jí Markéta Volfová představí v kvízu?

Pokračuje Martin Vaculík, který si vzal pod drobnohled šestou generaci Subaru Forester. Tato japonská značka je v poslední době terčem kritiky za výkonově slabé motorizace v evropských verzích svých aut, ale kde zůstávají věrná svým kořenům, jsou schopnosti. Martin také zjistil, jak forestera oživit, když se náhodou vybije trakční akumulátor a hybridní systém bude bez proudu.

Z letectví přišla do aut spousta prvků, např. ABS či bezpečnostní pásy. Nově to jsou i střešní boxy, které vyrábí česká firma Lava Explore. Zkoumat, co je na nich tak zajímavého, vyrazil Martin Karlík.

Konečně, bazar. Tentokrát se do mladé ojetiny, Mazdy 6 poslední generace, pustil Tomáš Dusil. Za dvanáct let výroby si získala spoustu fanoušků a sedan s dvouapůllitrovým motorem Skyactiv-G v nádherné červené barvě dělal Tomášovi společnost několik dnů.

Jak dopadla, se dozvíte už ve čtvrtek 10. 4 ve 20:30 na stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, v neděli 13. dubna před polednem poběží na tomtéž programu repríza. Všechny odvysílané díly najdete i na videoplaftormě oneplay.