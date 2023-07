V renovovaném rekordním Sunbeamu 1000hp se našla časová schránka. Co se v něm po 96 letech skrývalo?

Oprava prvního auta, které kdy jelo přes 320 km/h, přinesla zajímavá odhalení. Uvnitř se nacházely dobové poklady.

Před nedávnem začala renovace vozu, který se zapsal do historie rychlostních rekordů. Sunbeam 1000hp je speciál poháněný dvěma vidlicovými dvanáctiválci Sunbeam Matabele o objemu 22,4 litru, používanými ve francouzských dopravních dvouplošnících Nieuport-Delage NiD 30. Každý z motorů měl zhruba 335 kW, celkem tedy šlo o nějakých 670 kW či 910 koní, i když vůz byl označen za tisícikoňový. Mechanici britského Národního motoristického muzea v Beaulieu během opravy sundali kapotáž, vymontovali obě V12 a další komponenty – našli přitom velmi zajímavé věci.

Například v nádrži na olej se skrýval šroubovák s dřevěnou rukojetí, který sem zřejmě zapadl jednomu z mechaniků rekordmana Henryho Seagrava, když koncem 20. let kontroloval hladinu maziva. Nádrž se skrývala pod motorem, takže je jasné, že se kousek nářadí skutečně projel při rekordní jízdě. Dále byl ve ztuhlém oleji na zadní pružině nalezen šilink z roku 1921, k šasi byl také mazivem přilepený francouzský klíč. Renovace vozu probíhá za pomoci sbírky, vybrat se má 300.000 britských liber (zhruba 8,5 milionu korun), aby se vůz Sunbeam mohl opět projet po Daytona Beach přesně po sto letech od získání rychlostního rekordu.

Vedoucí technik Národního automobilového muzea Ian Stanfield vysvětlil: "Je to první šroubovák, který jel přes 320 km/h. Nemohl být vyjmut z olejové nádrže, protože byl pohřben pod motorem. Vyčistili jsme nádrž, kde olej ztuhl, pomocí horké vody a čisticího prostředku a po protřepání nádrže se historický šroubovák nakonec uvolnil." Dodal: "Po rekordní jízdě olej ulpěl jako lepidlo na horní části podvozku, kde jsme učinili další objevy. Je to jako časová kapsle, která je součástí neuvěřitelné historie Sunbeamu 1000hp. Vůz ujel pouze 80,5 km, aby překonal světový rekord, a toto je styl nářadí, které by použili mechanici při jeho stavbě."