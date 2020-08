Vrcholný Mercedes-AMG S63e bude mít přes 800 koní. Stovku dá za 3,5 vteřiny!

Vlna upoutávek na příchod nové limuzíny třídy S je v případě Mercedesu nekonečná. Exteriér nám německá značka naznačila odhalenou přídí a maskovanými prototypy, zatímco interiér byl již kompletně odhalen, a to včetně zaměření na nový systém ambientního osvětlení nebo head-up displej s rozšířenou realitou.

Teprve až od britského magazínu Car se však nyní objevují první informace o pohonných jednotkách velkého Mercedesu. Nikoho samozřejmě nepřekvapí, že automobilka se rovněž u nové limuzíny zaměří na nutnou elektrifikaci ústrojí, minimálně přitom mild-hybridní.

Dočkat se máme dvou naftových verzí (S350d a S400d), dvou zážehových šestiválců (S450 a S500), kdy S500 bude spoléhat na třílitr s elektrickou asistencí pro výkon 441 koní (324 kW), a chybět nebude ani osmiválec (S580). A možná překvapivě, dvanáctiválec sice stále žije, ale bude výhradně srdcem ultra luxusního Maybachu S650.

Na nové „esko“ se přitom kromě divize Maybach vrhne i staré dobré AMG, od něhož se očekává varianta Mercedes-AMG S63e. Malé „e“ pochopitelně naznačuje výraznější elektrifikaci. U výkonné varianty limuzíny bude známý čtyřlitrový twin-turbo V8 kombinován s elektromotorem pro opravdu slušnou dávku koní.

Mluví se o výkonu přes 800 koní (588 kW), z čehož přibližně dvoustovku koní zajistí právě elektromotor. Pohon všech kol je samozřejmostí a ve výsledku má tedy silácká třída S zvládnout sprint z nuly na stovku kolem 3,5 sekundy – pro srovnání nejnovější, okruhově zaměřený Mercedes-AMG GT Black Series se pyšní akcelerací na 100 km/h za 3,2 sekundy. Na těžkou limuzínu plnou luxusu tedy úžasné číslo.

Světovou premiéru nové generace třídy S plánuje Mercedes na 2. září. Do té doby určitě značka vypustí ještě další várku informací. Na zmíněnou elektrifikaci pak naváže i plně elektrický ekvivalent EQS, který by se mohl ukázat do konce letošního roku.