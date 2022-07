Vrchařská Dacia Logan po profesionálovi je na prodej za pár korun. Navíc s bohatým příslušenstvím

Dacia je symbolem dostupné mobility, a v tomto případě i závodního vyžití. Máte-li zájem pustit se na závody do vrchu a nemáte výbavu, tahle Dacia Logan je ideálním řešením s malou investicí.

Pokud jste se rozhodli naskočit do nové sezóny závodů do vrchu, nebo se připravujete na příští ročník, máme pro vás zajímavý tip. Na Facebook marketplace se objevila kompletně upravená Dacia Logan z roku 2020. Jde o předešlou generaci po faceliftu, která byla postavena a provozována profesionálním závodníkem jménem Cosmin Ion. Nejedná se tedy o amatérskou stavbu, navíc je k vozu mnoho doplňků.

Závodní Logan má se sériovým vozem pramálo společného, prakticky jen holé šasi a světla. Laminátová karoserie je od základu nově zhotovena a Dacii výrazně rozšiřuje. Mohutné blatníky spojují nízké nástavce prahů a nové jsou i oba nárazníky. Do předního je integrovaný splitter, zatímco zadní zdobí rozměrný difuzor. K vozu jsou originální formy pro případ, že by bylo potřeba po nehodě vyrobit nový kus. Dále si odvezete dvě sady 17palcových kol obutých do pneumatik Michelin a Avon. Díky dietě váží závodní Logan jen 1050 kg.

Cosmin vyklidil interiér na holé minimu, takže tu zbyly skořepinové sedačky OMP, volant MOMO a řídící jednotka Syvecs S7i. Všechna sklad jsou vyrobena z plexi. O bezpečnost posádky se stará ochranný rám a automatický hasicí systém.

Pod kapotou najdeme dvoulitrový motor Renault, který se používá i do Sandera RS prodávaného v Jižní Americe. Po rozsáhlé úpravě má 220 koní, čímž převyšuje všechny sériové verze. Skrze šestistupňovou sekvenční převodovku Sadev posílá výkon na přední kola. Podvozek naladila společnost BC Racing pomocí sady INTRAX nastavitelné ve třech parametrech. Brzdy pocházejí od Ksport a AP racing.

Závodní Logan se nachází v Rumunsku a aktuálně je dostupný v přepočtu za 176.000 Kč.