Vrátí se Mitsubishi Lancer Evolution? Pomoci by mohl příští Renault Megane R.S.

Snad není člověka, který by se slzou v oku nevzpomínal na ukončení výroby Mitsubishi Lancer Evolution. První generace přišla v roce 1992 a za dobu svého působení na trhu si okolo sebe vytvořila obrovskou komunitu fanoušků. Stejně jako Subaru WRX STI.

Nešlo jen o působení v rallye, ale i o každodenní používání, kdy japonský sedan dokázal zatopit pod kotlem i některým tehdejším mnohem dražším supersportům. Poslední desátá generace dožila konce v roce 2016, bohužel bez přímého nástupce.

Nyní se ovšem objevila zpráva, že by jedenáctá generace již mohla být na cestě, protože se chce automobilka alespoň částečně navrátit ke svým sportovním kořenům. Celá věc by se mohla povést díky alianci Renault-Nissan-Mitsubishi.

Nový Lancer Evolution by stál na základech příští generace Renaultu Megane RS. Je tak i možné, že by vývoj obou vozů mohl probíhat současně. Něco podobného se stalo s novou generací Toyoty Supra a BMW Z4. Jak už víme, kromě pár nářků z řad zarytých fanoušků to byl skvělý tah, protože obě auta jsou perfektní.

Návrat ostrého Lanceru by si přálo i vedení automobilky. Snad se tedy celá věc někam posune a nezůstane to jen u nepotvrzených informací. Ale i ty teď mají pro některé cenu zlata. Vadilo by vám, kdyby nová generace Eva sdílela techniku s Meganem R.S.?