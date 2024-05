Vpředu kino, vzadu bufet. Ford si nechal patentovat televizi v předním kufru F-150 Lightning

Automobilka nemyslí pouze na zábavu, extra zavazadelník by mohli prakticky využít i mobilní workoholici.

Ford je ve vymýšlení nových nápadů a podávání nejrůznějších patentů, které se však často nemusí objevit v produkci, obecně velmi aktivní. Není tomu dlouho, co americká značka přišla s myšlenkou využití technologie Matrix LED světlometů ke hraní her, přičemž teď pokračuje na vlně způsobů zábavy, které by mohly jeho modely nabídnout.

Pro elektrický pick-up F-150 Lightning si tedy v rámci nejnovějších patentů hraje Ford s myšlenkou dalšího využití předního zavazadlového prostoru. Dvojice nákresů ukazuje zabudování velké výsuvné obrazovky nebo alternativně dokonce plátna, na které by obraz promítal projektor umístěný ve vnitřní části kapoty, respektive v masce vozu.

Elektrický pick-up je známý možností napájet hned několik spotřebičů ze své elektrické sítě. Kromě pracovního nářadí jako třeba přímočaré pily nebo dokonce svářečky není problém k vozu připojit i kuchyňské spotřebiče. S elektrickým grilem na korbě a zamýšlenou televizí v předním kufru by tak Ford zásadně rozšířil i volnočasové schopnosti modelu.

Z nových nákresů nicméně přichází i další nápady, jak přední kufr využít. Mezi patenty se objevuje taky rozkládací pracovní stůl pro řemeslníky s panelem pro zavěšení nejrůznějšího malého nářadí nebo kancelářsky zaměřená pracovní plocha s nástěnkou. U všech návrhů přitom nechybí ani celkem čtveřice dodatečných držáků na pití. Prostor na další kafe se tedy vždycky najde.