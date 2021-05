Vozy SsangYong už v Česku koupíte na 10 místech. Projděte si seznam dealerství

Značka SsangYong to v minulosti zkoušela na českém trhu dvakrát, a přestože nabídla zajímavé, byť designově nezvyklé vozy, výraznějších úspěchů nedosáhla. K zatím poslednímu návratu značky do Česka došlo začátkem roku 2019 a od té doby je o ní slyšet čím dál více. A to nejen díky testům nových vozů, o které je dle čtenosti u nás na webu velký zájem, ale i díky neustálému rozšiřování dealerské a servisní sítě.

Právě počet prodejních a servisních míst byl podle ohlasů čtenářů Autorevue.cz jeden z největších otazníků při zvažování, zda SsangYong koupit, nebo ne. Zatímco v roce 2019 u nás importér začínal s jediným autorizovaným dealerem (firma Mach Motors v Českých Budějovicích), k dnešnímu dni je už takových míst deset. Jubilejním dealerem vozů SsangYong v Česku je firma Auto Rozkoš z Jihlavy.

Rozšiřování prodejní a servisní sítě značky SsangYong v Česku je znát i na počtech prodaných vozů. Zatímco v roce 2019 zamířilo dle údajů Svazu dovozců automobilů k zákazníkům 99 vozů, loni to bylo už 381 vozů, a jen za první kvartál letošního roku u nás bylo registrováno 224 vozů SsangYong.

„I nadále plánujeme rozšiřovat dealerskou síť tak, abychom ještě více zpřístupnili značku SsangYong našim zákazníkům,“ říká Petr Škutina, country manažera značky SsangYong pro Česko a Slovensko. Aktuálně jsou v nabídce na českém trhu modely Rexton, Korando, Tivoli a Musso Grand. Ještě v letošním roce SsangYong představí svůj první elektromobil na bázi modelu Korando.

SsangYong: Seznam prodejních a servisních míst v ČR Dealer Adresa SFR Motor Pod Táborem 51/12, Praha Autocentrum BEK Dobětická 3346/2, Ústí nad Labem Auto-moto Jager Růžičkova 1100, Rokycany Mach Motors Na Dlouhé louce 1730, České Budějovice Suchomel New V Lukách 1407, Ústí nad Orlicí Unicars CZ Tečovská 1052, Zlín-Malenovice AF Centrum Výstavní 1130, Ostrava Koutek Auto Tanvaldská 1141, Liberec-Vratislavice nad Nisou J.P.N. Cars Hviezdoslavova 57, Brno Auto Rozkoš Znojemská 5641/94a. Jihlava