Vozy Mercedes-Benz už ve Stuttgartu parkují úplně samy. Řidiči si je dokonce mohou na dálku i přivolat

Mercedes-Benz prolomil brány veřejné autonomní jízdy. Jejich modely parkují na parkovišti zcela samy.

Parkování je čím dál jednodušší. Dnešní poloautomatické systémy si po aktivaci dokážou samy označit volné parkovací místo a s minimální asistencí řidiče na něj zajet. Vyspělejší verze pak umí ujet posledních pár metrů, například do garáže, úplně samy a majitel jen kontroluje situaci přes chytrý telefon. Mercedes-Benz ale od roku 2019 vyvíjí je spolupráci s Boschem daleko komplexnější systém.

V prostředí garáží svého muzea ve Stuttgartu provozuje vývojová vozidla schopná autonomního parkování už od vjezdu do parkovacího domu. Ta svou cestu na vyznačené místo zvládají denně sama bez řidiče. Nyní se tato technologie konečně dostane do běžného provozu.

Přesun z testovacího prostředí na běžné komunikace umožňuje zákon schválený v červenci loňského roku, který povoluje provoz vozidel s autonomní jízdou čtvrté úrovně. Do schvalovacího procesu se zapojilo německé Ministerstvo pro digitalizaci a dopravu a Úřad pro automobilovou dopravu.

Prvním veřejným místem, kde byla aplikace systému 20. května 2022 schválena, se stává parkovací dům APCOA P6 na letišti ve Stuttgartu. To znamená, že tuto novinku mohou využívat běžní majitelé modelů třídy S a EQS vyrobených od července letošního roku. Musejí však mít aktivovanou službu Intelligent Park Pilot2, která je součástí Mercedes me connect. Právě přes toto rozhraní si v aplikaci rezervují konkrétní parkovací místo.

Pak stačí dojet na předem určené místo výjezdu, kde vůz zkontroluje, zda je cesta volná a jsou splněny veškeré podmínky pro absolvování úkonu. Pokud je vše v pořádku, řidič dostane do aplikace upozornění, že infrastruktura domu přebírá kontrolu nad vozem a on může pokračovat do kavárny na občerstvení před letem.

O bezpečné absolvování cesty a zaparkování se starají palubní asistenti autonomní jízdy podpořené speciálními senzory Bosch instalovanými na parkovišti. Ty pomáhají vozu se lépe orientovat v prostředí a zvládat i přejezdy mezi patry po rampách.

Jestli se ptáte, zda novinka funguje i obráceně, tak ano. Po příletu do Stuttgartu si může majitel z parkovacího místa vozidlo přivolat zpět k bráně parkovacího domu.