Vozy Mercedes-Benz se promění v platební terminály. Stačí otisk prstu a rázem máte lehčí život

V automobilce Mercedes-Benz se neustále pracuje nejen na nových modelech, ale i na aktualizacích těch nynějších. S nástupem nových technologií v interiéru je možné funkce vozů neustále přidávat a vylepšovat. Aktuálně třeba značka přichází se spoluprací se společností Mastercard, kdy bude nyní možné spustit proces čerpání paliva přímo z kabiny vozidla, protože se vaše auto s funkcí Mercedes pay+ promění v platební terminál.

Funguje to tak, že pokud řidič přijede k čerpací stanici, která je do této služby připojena, tak se mu po zhasnutí motoru automaticky zobrazí funkce Mercedes me Fuel & Pay. vůz sám propočítá, kolik schází paliva v nádrži a podle toho může plnění nastavit. Průběh tankování je pak vidět také na displeji vozu. To se možná zdá jako zbytečnost, ale může to dobře posloužit třeba na čerpacích stanicích s obsluhou tankování.

Řidič tak vůbec nemusí ke kase, případně vůbec nemusí vylézat z auta. Účtenka poté přijde na email. Funkce je aktuálně umožněna na 3600 čerpacích stanicích v Německu. Rozšíření na další čerpací stanice a státy však v dohledné době samozřejmě čekáme.