Vozy koncernu PSA si nejspíš smažou jednu bolístku. Řešení máte možná v kapse

Vozy koncernu PSA jsou velmi dobré, ale stejně jako ostatní i je trápí pár mušek. Jednou z nich je třeba infotainment. Stávající software má poměrně chaotické ovládání a v některých modelech i velmi malé rozlišení, což nepůsobí moc reprezentativně. To by se mohlo zanedlouho změnit. Konkrétně do tří let.

Společnost se totiž nyní nechala slyšet, že díky spolupráci s Googlem nabídne ve svých automobilech infotainmenty s rozhraním Android Automotive OS, a to již v roce 2023. Tento operační systém je například v elektromobilu Polestar 2 a mnozí si jej nemůžou vynachválit. Vozy značek Peugeot, DS, Citroën či Opel tak budou mít zcela nové rozhraní.

Zmíněné automobilky však nejsou jediné, kdo si schopností nového systému všiml. Zájem o Android má i koncern General Motors, který jej uvede příští rok ve vozech Cadillac a Chevrolet. Popularita tohoto operačního systému je dána jeho vlastnostmi.

Jedná se totiž o takzvaný open-source software, neboli software s otevřeným zdrojovým kódem. Automobilky si jej tak mohou upravovat dle svého, ovšem za dodržování určitých podmínek. Stejné to máte i u telefonů. Systém Android najdete ve většině z nich, protože vyvinout a spravovat svůj vlastní operační systém by některé výrobce srazilo na kolena.