Vonět jako Mercedes? Automobilka připravila trio nových parfémů v parádním balení

Radost pro nadšence, hezký dárek pro milovníky značky, stylový doplněk do auta – s touto kosmetikou uděláte radost sobě nebo blízkým.

Stejně jako jiní výrobci se i Mercedes-Benz často vydává do světa módy, stylu a krásy. Tento přesah má nyní další podobu – tekutou a voňavou. Parfémy samozřejmě nejsou cítit jako staré naftové Piano W123 (i když to by bylo hodně zajímavé), inspirovaly se zemí, mořem a vzduchem, tedy prostředím, v nichž značka už drahně let poskytuje své výrobky pro mobilitu. Tyto tři fougère parfémy nabízejí možnost vrstvení a lze je kombinovat na čtyři různé způsoby v závislosti na příležitosti, osobní preferenci nebo aktuální náladě.

Mercedes-Benz Land spojuje teplý dotek pačuli se stopy kakaa a tonkového bobu, doplněný svěžestí rozmarýnu, geránia a jehličí. Mercedes-Benz Sea vyzařuje osvěžující sílu praskající vlny s dotykem fialového listu a mandarinky, doplněný slaným, koženým tónem řas. Mercedes-Benz Air využívá relaxační účinky artemisie, které jsou doplněny vůní anděliky a petitgrainu, s citrusovými a kořeněnými tóny kurkumových listů.

Objednat si je můžete jednotlivě či jako komplet všech tří, flakony pak tvoří typickou hvězdu ve znaku automobilky. Balení je zcela ekologické ohledně původu, kvality a udržitelnosti – je z recyklovaného skla a hliníku, trio lahviček po 30 ml pak dostanete ve stylovém váčku, vyrobeném ze zbytků kůže, používané při výrobě interiérů Mercedesu třídy S.