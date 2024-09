Volvo XC90 dostává druhý facelift. Nabídne novou tvář a více pohodlí. Už známe i ceny!

Švédský obr to ještě nevzdává. Výrobce při přípravě vylepšení důkladně naslouchal svým zákazníkům.

Dlouhověkost má velké severské SUV v krvi. První generace vydržela ve výrobě dvanáct let, pokud připočítáme i model XC Classic, vznikající po oficiálním konci v Číně, tak dokonce čtrnáct. Druhá generace pak měla premiéru koncem srpna 2014 ve Švédsku. V roce 2019 dostala první facelift a nyní zde máme další komplexní sadu vylepšení.

Zvenčí si všimnete upravených světel, nové čelní masky a přežehlené kapotáže po vzoru aktuálních elektrických modelů značky. Největší změny se ale odehrály uvnitř. Na základě zpětné vazby od majitelů například designéři přidali odkládací prostory ve středové konzoli s dalším držákem nápojů, indukční nabíječku přesunuli do zadní části tunelu.

Zcela jiný je displej infotainmentu – nyní má úhlopříčku 11,2 palce místo původních devíti palců a vystupuje z palubní desky do prostoru. Nabídne o 21 procent větší hustotu pixelů a grafiku po vzoru současných elektrických Volv. Díky ní se řidič dostane k funkcím pohodlněji skrze méně klepnutí do obrazovky, může pracovat s médii aniž by se přestala zobrazovat mapa a využívat bude kontextový panel, jehož obsah se mění dle aktuální situace nebo nejpoužívanějších aplikací. Novinek si všimnete také v tvaru samotné palubní desky, která nyní více preferuje horizontální linie, vertikální jsou naopak nové výdechy ventilace. Obložení je vyrobeno z recyklovaných materiálů.

Jak jistě víte, diesely Volvo vyřadilo z nabídky již před nějakou dobou a zbývající spalovací motory mají vždy elektrifikaci. Vylepšená XC90 bude k mání v mild-hybridních verzích B5 a B6 AWD – první jmenovaná má výkon 184 Kw + 10 kW ze startér generátoru a 350 + 40 N.m točivého momentu. Vrcholem je plug-in hybridní T8 AWD s výkonem 228 + 107 kW a točivým momentem 400 + 309 N.m, s níž bude možné ujet až 71 kilometrů výhradně na elektřinu a celkově přes 800 kilometrů na jedno tankování.

Standardně využívá vylepšená XC90 odpružení FSD (frekvenčně selektivní tlumení), za příplatek je k dispozici adaptivní tlumení, které sleduje situaci na vozovce 500krát za sekundu a přizpůsobuje se jí, v kombinaci s vzduchovým odpružením. S ním je možné také měnit světlou výšku o -20 mm nebo +40 mm oproti standardnímu nastavení. Vůz má již nyní český ceník a je k objednání.