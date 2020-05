Volvo XC100 odhaluje první detaily. Čekejte sexy elektromobil pro 4 pasažéry

Již nějakou dobu víme, že se Volvo chystá rozšířit paletu modelů o vlajkovou loď, která by se měla jmenovat XC100. O voze se toho vědělo zatím jen velmi málo. Objevují se také první grafické rendery, které popouštějí uzdu fantazii. Magazín Motor Trend nyní přichází s informací, že nové Volvo bude zcela elektrické a vzdá se třetí řady sedadel.

Novinka bude stát na druhé generaci Volvo Scalable Product Architecture (SPA). První generace této platformy, kterou byste našli ve všech větších Volvech, umožňuje zástavbu pouze spalovacího ústrojí, maximálně pak hybridu. Druhá generace už by měla být ale plně připravena na elektrifikaci.

Očekává se, že novinka ponese celý název Volvo XC100 Recharge a půjde o derivát očekávané třetí generace modelu XC90. Zpráva o absenci třetí řady sedadel je tak zcela logická, většinu vozů s touto karoserií má problémy s prostorem už na druhé řadě sedadel. Dočkáme se tedy jen čtyřmístné konfigurace, ale za to ve velmi luxusním kabátku.

Samozřejmě se nabízí, že nové Volvo XC90 bude také plně elektrické, ale to Motor Trend vyvrací. Stropem pro XC90 prý bude plug-in hybridní varianta, zatímco plně elektrická varianta bude vyhraněna pro XC100. Tedy alespoň prozatím. Na více informací si budeme muset počkat. Očekává se, že vlajková loď půjde do prodeje do tří let.

Galerie byla doplněna o fotografie současného modelu XC90.