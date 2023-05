Volvo V90 s osmiválcem vzniklo pro Paula Newmana. Teď jde do aukce za velmi rozumné peníze

Dva měsíce po tom, co jste si mohli koupit Paulovo Volvo 740 Turbo, se nyní nabízí jeho další auto.

Paul Newman byl jedním z nejikoničtějších herců 20. století a jeho odkaz bude žít navěky. Nejenže hrál v dnes již legendárních filmech, ale také to byl režisér, filantrop, automobilový závodník, majitel svého závodního týmu a v neposlední řadě zakladatel společnosti Newman's Own, která věnuje většinu výdělků na charitu. Existuje do teď a od roku 1982 již bylo rozdáno 600 milionů dolarů. Byl to prostě Frajer Luke.

Paul Newman, který nás opustil v roce 2008, byl jedním z těch velikánů, za jejichž majetek jsou lidé schopni utratit v aukcích hodně peněz. Nyní se jedná taková aukce spojená s tímto člověkem koná, nicméně nejde o žádné jeho spoďáry, ale spíše o věci s ním spojené. Jde třeba o plakáty z filmů, zarámované fotky ze závodů, knihy a mnoho dalších. No a pak jsou k mání také dva automobily a jeden z nich je opravdu velmi zajímavý.

Paul Newman byl totiž známý ještě jednou věcí - dělal si z vozů Volvo takové skryté hot rody. Dnes bychom tomu řekli sleeper, tedy že jde o auto, které na své výkony rozhodně nevypadá. Newman měl třeba Volvo 740 s přeplňovaným vidlicovým šestiválcem z Buicku Grand National, nebo Volvo 960 s pětilitrem z mustangu. Nyní je v aukci třetí takový kousek, o jehož stavbě ale tentokrát Newman nevěděl.

Jedná se o Volvo V90 z roku 1998, které Newmanovi postavil jeho tým jako dárek v roce 2007. Vozu se přezdívalo Volvette a jak již název napovídá, dal se pod kapotu vidlicový osmiválec. Aukce uvádí, že jde o LS3 o objemu 6,2 litru se čtyřstupňovou automatickou převodovkou GM. Tento motor si mimochodem můžete koupit i dnes, poskytne vám výkon 430 koní v 5900 otáčkách. Nicméně pod kapotou vidíme kryt motoru LS2, což je starší šestilitr.

U Volva nebylo třeba moc dalších úprav, třeba zadní náprava zůstala stejná. Přední náprava má ale některé blíže nespecifikované komponenty z Porsche 911. Newman si vůz s nadšením převzal, ale bohužel pár měsíců poté zemřel. Volvette jde do aukce konané 6. června přes RM Sotheby's. Očekávaná cena je pouze 20 až 25 tisíc dolarů s tím, že k autu dostanete ještě původní motor a převodovku. Za samotnou V90 je to hodně, ale za auto Paula Newmana, a ještě s osmiválcem?