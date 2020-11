Volvo provedlo extrémní nárazový test. Podívejte se, jak ničí auta pomocí jeřábu

Automobily Volvo jsou známé díky své vysoké bezpečnosti, kterou pravidelně dokazují v nárazových testech. Nyní se však švédská značka rozhodla o jedinečnou nárazovou zkoušku mimo zavedené normy. Jedná se o vůbec nejextrémnější nárazový test, který společnost Volvo Cars kdy uskutečnila.

Nárazový test vznikl pro bezpečnostní specialisty pro vyprošťování osob, kteří pro trénink běžně používají již havarované vozy. Aby se však záchranáři mohli připravit i na opravdu extrémní situace, ke kterým dochází při těžkých haváriích, připravilo si Volvo několik nových vozů, které shodilo z jeřábu ze třiceti metrů.

Tímto simulovalo následky těžké nehody. Samozřejmě by šel tento test uskutečnit i bez jeřábu, ale jeho příprava by byla mnohem náročnější. Při nehodách tohoto typu bývá posádka většinou v kritickém stavu a pro záchranáře je nejdůležitější dostat všechny z havarovaného vozu v co nejkratším čase.

„Normálně provádíme simulace autohavárií pouze v laboratorních podmínkách a nyní jsme poprvé shodili naše auta z jeřábu. Věděli jsme, že na základě tohoto testu vzniknou extrémní deformace, a šli jsme do toho, abychom týmu záchranářů poskytli při práci skutečnou výzvu,“ uvádí Håkan Gustafson, senior vyšetřovatel týmu automobilky Volvo Cars pro výzkum dopravních nehod. Video si můžete pustit níže.