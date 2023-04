Volvo přišlo s novinkou pro navigaci Waze. Konečně není potřeba připojovat telefon!

Jedna z nejoblíbenějších aplikací se spoustou šikovných funkcí míří do vašeho švédského vozu. Stahovat můžete už teď.

Sedněte do svého novějšího Volva, otevřete si nabídku Google Play Store a uvidíte, že si nyní můžete stáhnout navigace Waze přímo do palubního systému. Vyhnete se tak připojování a aktivaci skrze svůj chytrý telefon, další výhodou je zobrazení na celé ploše obrazovky infozábavního systému, což by mělo přinést snazší používání a větší přehlednost. Systém je dostupný pro vozy Volvo a Polestar s operačním systémem Google Automotive, oblibu získal díky precizní navigaci s využitím dat v reálném čase, aktuálním hlášením o dopravních nehodách nebo omezeních i poněkud kontroverzní funkci hlášení hlídek dopravní policie.

„Pokračujeme v rozšiřování nabídky aplikací, abychom zákazníkům nabídli více možností a výhod, které jim umožní přizpůsobit si svůj vůz. Jsme odhodláni neustále zlepšovat zážitek z jízdy prostřednictvím našeho vlastního vývoje softwaru a pokračující spolupráce s technologickými společnostmi, jako jsou Google a Waze.“ říká Erik Severinson, globální vedoucí programů pro nové vozy a provozní strategie.

„Jsme nadšeni, že můžeme oznámit spolupráci se společností Volvo Cars, protože majitelé jejich vozů po celém světě mají nyní přístup k tomu nejlepšímu z navigace Waze v reálném čase prostřednictvím infozábavního systému,“ uvedl Aron Di Castro, ředitel marketingu a partnerství ve společnosti Waze. „Díky tomu, že se Waze a dopravní upozornění plynule zobrazují v autě, aniž by bylo nutné připojovat telefon k vozu, je řízení jednodušší a bezproblémové,“ dodává.