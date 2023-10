Volvo opět láká na své nové MPV. Čínského bratra nemá moc připomínat. Ujet může přes 800 km

Automobilka Volvo se před nedávnem nechala slyšet, že bude mít svůj první vůz kategorie MPV. Značka, která se zapsala do paměti motoristické veřejnosti houževnatými kombíky, se tak pustí do nového segmentu. Není tajemstvím, že vůz označený EM90 bude příbuzný s čínským MPV Zeekr 009. Od seveřana však máme čekat méně exotické tvary. Auto bude zapadat do designového jazyka značky.

Premiéra bude 12. listopadu, ještě předtím nám ale značka posílá další ochutnávku v podobě menších teaserů. Z auta samozřejmě vidíte jen útržky, nebo je schované za záclonou. Přesto jsou vidět designové prvky typické pro Volvo včetně ikonických vertikálních svítilen, zatímco Zeekr 09 má zadní svítilny do tvaru písmene L.

Ohledně techniky samozřejmě nemáme zatím nic potvrzeno, ale očekává se zástavba akumulátoru o kapacitě 140 kWh, který má vystačit k ujetí více než 800 kilometrů. Pár elektromotorů poté může dodat výkon více než 500 koní, respektive tak je tomu u Zeekru. Hned po premiéře bude možné vůz objednat v Číně. Jak to bude s našimi trhy uvidíme.