Volvo mění techniku elektrických crossoverů. Mají vyšší výkon, větší baterii a poprvé i pohon zadních kol

S novými motory a akumulátory přicházejí velké změny. XC40 Recharge a C40 Recharge dostávají více síly a nabíjení vás tolik nezdrží.

S elektromobily EX90 ukázalo Volvo nový designový směr, kterým se budou nadcházející modely ubírat. To ale neznamená, že by současná řada patřila do starého železa. Naopak, stále jim to sluší, což dává automobilce prostor věnovat se v rámci faceliftu zejména technické stránce. U elektromobilů je totiž téma nabíjení a dojezdu věčným tématem. Jenže Volvo pojalo modernizaci modelů XC40 Recharge a C40 Recharge daleko zevrubněji, a to v nejlepším slova smyslu.

V rámci snahy postupně naplnit portfolio výhradně elektrickými vozy si automobilka sama navrhla druhou generaci elektromotoru s permanentním magnetem, který primárně hodlá montovat na zadní nápravu. To je velká novinka, protože Volvo s pohonem zadních kol tu nebylo 25 let.

Modely C40 Recharge a XC40 Recharge budou zákazníkům dostupné ve třech verzích a každá přináší něco nového. Základní XC40 Recharge dosud poháněl přední kola elektromotorem o výkonu 170 kW. Nyní jej nahradí „zadokolka“ s navýšeným výkonem na 175 kW. Díky lepšímu chlazení 69kWh akumulátoru se prodloužil dojezd ze 425 na 460 kilometrů. C40 Recharge nově ujede místo 438 plných 476 kilometrů. SUV kupé s jedním motorem dále profituje ze 130kW DC nabíjení, takže z 10 na 80 procent mu stačí jen 34 minut.

Alternativou je prostřední varianta s elektromotorem o výkonu 185 kW. Tato verze je spárovaná s 82kWh akumulátorem, s nímž XC40 Recharge ujede 515 kilometrů a C40 Recharge dokonce 533 kilometrů podle metodiky WLTP. Nabíjecí výkon se zvýšil ze 150 na 200 kW, takže z 10 na 80 procent to autu bude trvat 28 minut.

Na vrchol nabídky usedne provedení s pohonem všech kol, které předešlou konfiguraci obohatí 117kW asynchronním elektromotorem na přední nápravě. Navzdory „krmení“ dvou elektromotorů se u C40 Recharge twin motor prodloužil dojezd ze 451 na 507 kilometrů.

Abychom byli fér, tak exteriér není úplně beze změny. Nové modelové ročníky dostanou modernější 19palcová litá kola s více aerodynamickým tvarem. V závěru uděláme radost zájemcům o plug-in hybridní řady 90 a 60, do nichž Volvo montuje dvoufázovou palubní nabíječku zvyšující nabíjecí výkon na 6,4 kW. ​