Volvo má poprvé v historii praktické MPV. Velké EM90 nabídne luxus kombinovaný s vysokým dojezdem

Novinka s velkou baterií se právě začíná prodávat na čínském trhu, slušelo by jí to i u nás.

Co se týče praktičnosti a vnitřního prostoru, u Volva nikdy nebylo na co si stěžovat. I tak ale vstupuje do nových velkokapacitních vod skrze první MPV v téměř stoleté historii. EM90 vychází z konstrukce již prodávaného vozu Zeekr 009, má proto také platformu SEA1, na níž stojí například i Polestar 5 nebo Lotus Eletre.

Zatímco čínský vůz může mít až 140kWh baterii, Volvo si vystačí se 116 kWh NMC akumulátorem. Výrobce udává dojezd 738 kilometrů v čínském cyklu CLTC, který je o něco optimističtější, než „naše“ WLTP – rozdíl mezi nimi bývá okolo deseti procent, což by znamenalo zhruba 660 kilometrů. Baterie se dá v ideálním případě dobít z 10 na 80 procent za 28 minut. Vůz podporuje technologii V2X, je z něj tedy možné napájet další zařízení.

Pohon je řešen jedním elektromotorem na zadní nápravě, má výkon 200 kW a EM90 dostane na 100 km/h za 8,3 sekundy. Maximální rychlost je 180 km/h.

Vnitřek se nese v duchu tradičního skandinávského minimalismu, který bude v tomto případě kombinován s klidem a tichem. Výrobce si totiž dal dle svých slov záležet na odhlučnění, které podpoří také tichými pneumatikami a v rámci updatů vzduchem také aktivním potlačováním hluku. Další úroveň pohodlí dodá vzduchové odpružení.

Kromě rodinného využití bude možné vůz využívat i jako mobilní kancelář – pro zadní řady sedadel je k dispozici 15,6palcový displej, vyklápěný ze stropu, skrze nějž je možné vést videohovory. Vpředu se pak nachází 15,4palcová obrazovka infotainmentu. EM90 je určeno primárně pro asijské trhy, kde mají luxusní MPV vysokou popularitu, dle magazínu Automotive News v současné době není v plánu prodávat jej v Evropě ani v USA. Ceny startují na 818.000 jüanech, což je v přepočtu lehce přes 2,5 milionu korun.