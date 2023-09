Volvo končí výrobu dieselů. Plug-in hybridy také brzy skončí, vývoj spalovacích motorů jde k ledu

Volvo se dlouhodobě hlásí ke značkám, které považují spalovací motory za překonané. Jak prohlásil generální ředitel automobilky Jim Rowan, elektromobily zákazníkům přinášejí nižší náklady na servis, jsou tišší a jízda v nich je pohodlnější. Na Klimatickém týdnu konaném v New Yorku také oznámil, že Volvo ukončuje výrobu dieselových motorů.

To není překvapením, protože Volvo systematicky činí jeden krok za druhým při cestě za čistou mobilitou. Ještě před čtyřmi lety měla většina jeho modelů dieselovou verzi. Dnes má v portfoliu pouze elektromobily a plug-in hybridy. V roce 2001 se automobilka přidala k signatářům Glasgowské deklarace o nulových emisích osobních a nákladních automobilů. Tím definovala strategický plán být do roku 2030 plně elektrickou značkou a do roku 2040 dosáhnout plné emisní neutrality.

Vývoj spalovacích motorů tak pro Volvo neměl smysl, proto automobilka loni v listopadu prodala celý svůj podíl ve výzkumném středisku Aurobay, který v roce 2021 založila spolu s mateřskou společností Geely Holding. To ukončilo vývoj konvenčních motorů. Do roku 2026 se můžeme těšit na šest nových elektromobilů včetně SUV XC60 a velkoprostorového MPV EM90, o němž jsme nedávno psali.