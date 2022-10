Volvo EX90 odhaluje svou palubní desku s obřím displejem. Nepřipustí zmatky a rozptylování řidiče

Elektrická vlajková loď představuje další střípek mozaiky informací – tentokrát na téma obsluhy.

Podobu palubní desky jsme již mohli spatřit na patentových snímcích, nyní ji zde máme oficiálně, v barvě a s popisem jejích funkcí. V souladu se současnými trendy zde vlastně nenajdeme žádná klasická tlačítka nebo voliče, vše bude soustředěno na obřím na výšku uloženém displeji. Ten má umožnit snadný přístup ke všem důležitým funkcím, ať už jde o navigaci, multimédia, telefonování, klimatizaci či spuštění varovných světel.

A i když máme velmi často k tomuto způsobu obsluhy celkem oprávněné výhrady, Volvo slibuje, že vše půjde hladce. Chce zabránit informačnímu přetížení řidiče, funkce a volby nabízet kontextuálně dle situace a stavu vozidla – například vám navrhuje jiné věci pokud jedete, stojíte, telefonujete a tak dále. Podobnou jednoduchost má vyznávat široký přístrojový štít za volantem s minimalistickou grafikou. U něj se automobilka soustředila na jasné informace ohledně jízdních režimů asistované jízdy, aby řidič přesně věděl, co do auta čekat, a co má auto čekat od něj.

„Jde o to, abyste dostali správné informace ve správný čas,“ říká Thomas Stovicek, vedoucí oddělení UX ve společnosti Volvo Cars. „Chceme, aby byl váš zážitek z jízdy soustředěný, jednoduchý a bezpečný. Vzhledem k tomu, že vůz také rozumí svému okolí a vám lépe než kdykoli předtím, můžeme vytvořit ještě bezpečnější situaci tím, že omezíme zmatky ohledně jízdních režimů, rozptylování a zahlcení informacemi,“ vysvětluje. Vzhledem k bohaté senzorové výbavě bude EX90 svého řidiče neustále informovat o tom, co vidí okolo sebe. Hardwarově je pak připraveno na autonomní jízdu bez lidského dozoru, až takové funkce povolí legislativa, bude schopno řídit za vás.