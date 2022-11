Premiéra nové vlajkové lodi švédské značky se kvapem blíží. Zde je ochutnávka vnějších tvarů, včetně zajímavých informací o jeho LIDARu.

Do oficiálního představení elektromobilu, který má ambice stát se nejbezpečnějším autem světa, zbývá přesně týden. Máme tu proto další střípek informací, kterými nás Volvo pravidelně zásobuje. Samozřejmě se máme těšit na skandinávský design – elegantní a minimalistický, zároveň ale praktický a hlavně navržený pro ochranu posádky i ostatních účastníků provozu. Nové EX90 dostane pro sledování svého okolí 16 ultrazvukových senzorů, osm kamer, pět radarů a hlavně LIDAR, tedy laserový dálkoměr pro mapování dění nejen na silnici. Ten bude umístěn na střeše.

„Integrace LIDARu tak, aby dobře vypadal a zároveň byl účinný z hlediska bezpečnosti, pro nás byla výzvou,“ říká T. Jon Mayer, vedoucí oddělení designu exteriéru. „Jsou to oči vozu, a přestože byste je mohli mít v oblasti mřížky chladiče - což by se rovnalo očím na kolenou - mnohem smysluplnější je mít je co nejvýše na hlavě, abyste viděli co nejvíce. Proto jsme se společně s našimi inženýry rozhodli integrovat je do linie střechy, abychom maximalizovali jejich účinnost.“ LIDAR tak bude schopen detekovat například chodce na vzdálenost až 250 metrů.

Dalším z cílů designérů bylo vyladit vnějšek pro maximální efektivitu z hlediska aerodynamiky, což je u elektromobilů nesmírně důležité. Proto má EX90 příď oblých tvarů, zapuštěné kliky a řadu dalších opatření, která snižují aerodynamický odpor. Jeho součinitel je u tohoto velkého sedmimístného SUV velmi slušných 0,29. V zájmu posádky se pak Volvo zaměřilo i na dostatečné prosklení, které má dovnitř pouštět maximum světla, například skrze velké střešní okno. Další podrobnosti se dozvíme již 9. listopadu na oficiální premiéře EX90 ve Stockholmu.