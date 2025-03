Volvo ES90 oficiálně: Obří liftback má špičkovou techniku i dojezd, už známe i české ceny

Novinka se postaví například BMW i5, Audi A6 e-tron a Mercedesu EQE, se čtyřkolkou se vejde do dvou milionů.

Ještě před premiérou se na základě tajůplných fotografií spekulovalo, že půjde o sedan, v podstatě „elektrickou S90“ a vozy k sobě budou mít podobný vztah, jako z gruntu modernizované XC90 a EX90. Kdepak, Švédové překvapili a představili auto, které vlastně nezapadá do žádné existující škatulky. Nové ES90 má na délku rovných pět metrů a stojí na rozvoru 3102 mm, vysoké je 1553 milimetrů. Jednou z jeho mnoha zajímavostí je světlá výška 18 centimetrů, k níž si v případě vzduchového odpružení můžete přidat ještě další tři centimetry. Příď v níž prakticky kompletně absenutují jakékoliv mřížky nebo nádechy se drží aktuálního stylu elektrických Volv, vzadu ale jde o něco úplně jiného, než jsme čekali.

Jde totiž o liftback s vyšší a robustní zádí, mimochodem všimněte si zde brzdových světel, vtipně schovaných do zadních sloupků – takové řešení zlepšuje jejich viditelnost, u aut podobných tvarů nevídané. Ve srovnání s S90 je ES90 o 37 mm delší, o 103 mm vyšší a má o podstatných 161 mm delší rozvor. Auto stojí na architektuře SPA2, stejně jako EX90 ale na rozdíl od něj má jako vůbec první Volvo 800V architekturu.

K dostání bude ve třech verzích pohonu. Základem je zadokolka Single Motor Extended Range s výkonem 245 kW a baterií o kapacitě 92 kWh, která poskytuje dojezd až 650 kilometrů. Stejnosměrné nabíjení je zde možné až 300 kW, z 10 na 80 procent se dostanete za 20 minut, přičemž za 10 minut nabijete vůz na dalších 300 kilometrů cesty. Dvoumotorové provedení Twin Motor má baterii s kapacitou 106 kWh, s níž ujede až 700 kilometrů. Nabíjet se dá až 350 kW, výkon činí 330 kW. Vrchol představuje model Twin Motor Performance se stejnými parametry kapacity baterie, dojezdu a rychlosti nabíjení, jeho výkon však činí 500 kW. Kromě AC nabíjení 11 kW bude k dispozici také 22kW nabíječka.

V rámci architektury SPA2 využívá nová ES90 takzvaný Superset tech stack. Jde o modulární systém hardwaru a softwaru, který bude využívat každý budoucí model značky. Díky němu bude možné auto průběžně vylepšovat a dodávat mu v rámci aktualizací (vzduchem) nové funkce a vlastnosti v duchu softwarem definovaného vozidla. K tomu má novinka více než dostatečnou výpočetní kapacitu – na palubě má dvě jednotky Nvidia Drive AGX Orin, které zvládají 508 bilionů operací se sekundu. Mohou tak například pracovat s velkým množstvím informací, které do ES90 dodávají lidar, pět radarů, sedm kamer a dvanáct ultrazvukových senzorů. Poradit si umí i s Google Mapami HD, což je mimořádně podrovná verze mapových podkladů. Na premiéře nám bylo řečeno, že je vůz v podstatě připraven k autonomnímu řízení, které se do něj dá nahrát v rámci aktualizace.

V tuto chvíli již má ES90 svůj český ceník a také již funguje konfigurátor. Nabízena je ve třech stupních výbavy. Základní Core nabídne tepelné čerpadlo, čtyřzonovou klimatizaci, 20palcová kola, LED světlomety, parkovací kameru, elektricky stavitelná přední sedadla, centrální dotykový displej o úhlopříčce 14,5 palce, smršť bezpečnostních i asistenčních systémů nebo elektricky ovládané páté dveře. Startuje na 1.769.900 Kč s pohonem Single Motor Extended Range. Provedení Plus přidává prémiový audiosystém Bose, lepší ambientní osvětlení interiéru (mimochodem bez složky modrého světla kvůli předcházení únavě očí), head-up displej, lepší čalounění a obložení z březového dřeva, palubní čističku vzduchu, elektricky nastavitelný volant a další prvky. Stojí od 1.869.900 Kč.

Vrcholná výbava Ultra pak zahrnuje elektrochromatickou panoramatickou střechu, aktivní vzduchové odpružení, odvětrávání předních sedadel, 21palcová kola, 360stupňové kamery s 3D zobrazením, masážní funkci předního sedadla, výhřev zadních sedadel a mnoho dalšího. Začíná na 2.075.900 Kč. Pro zajímavost, provedení Twin Motor (nabízené s výbavami Plus a Ultra) se v základu vejde do dvou milionů korun. Nejdražší varianta Twin Motor Performance v provedení Ultra je k dostání za 2.409.900 Kč. Do českých showroomů dorazí první kusy koncem letošního roku, k zákazníkům se pak dostanou na přelomu roku.