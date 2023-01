Volvo chystá elektromobil šitý na míru generaci Z. Přizpůsobí jí design, techniku i ceny

Volvo bude mít nový nejmenší elektromobil. Chce jím oslovit mladé zákazníky, na které dříve vůbec nemyslel.

Loni začátkem listopadu Volvo představilo velkoprostorové SUV XE90 coby vlajkový elektromobil se třemi řadami sedadel. Spolu s ním se na pódiu ukázala novinka z opačné strany portfolia nesoucí označení EX30. Oba modely jsou si vzájemným kontrastem, ale spojuje je nová identita a smýšlení značky pro další roky.

Předně nesou značně přepracovaný designový jazyk. Jmenujme například přední světlomety s pixelovým designem, minimalistickou příď s hladkou maskou nebo velice čistý interiér rezignující na analogová tlačítka. Za novým kabátem se toho ale skrývá daleko více. Volvo mění také strategii a jedním z nejdůležitějších rozhodnutí je poprvé oslovit mladou generaci Z, tedy klientelu narozenou v 90. letech a období milénia.

Ztělesněním záměru je nový elektrický crossover EX30. Jak název napovídá, půjde zatím o nejmenšího člena ve vysoce konkurenčním, ale také perspektivním segmentu. Z něj pochází i evropské auto roku Jeep Avenger, který je jedním z hlavních soupeřů. EX30 je především „stylovkou“, kde má automobilka více otevřené ruce co se týče barev, designů kol, ekologických materiálů v interiéru nebo i tvaru karoserie. Ačkoliv první náznaky ukazují vysokou záď, docela dobře by jí slušel i design „kupé“. Taková C40 Recharge v menším balení. To všechno jde ruku v ruce s preferencemi mladého publika.

V souvislosti s tím řeší Volvo také otázku cenové dostupnosti. Výhodou sdílené platformy SEA čínského gigantu Geely je vysoké flexibilita. Snadno pojme jeden nebo dva elektromotory pro pohon zadních i všech kol. Obdobnou kompatibilitou se vyznačuje i ve velikosti baterie. Vždyť stejný základ používá Smart i Zeekr.

Technické údaje zatím nejsou známy, ale vzhledem k městskému zaměření by Volvo EX30 mohlo dostat konfiguraci podobnou Smartu #1. To by znamenalo elektromotor s výkonem 268 koní nebo duální sestavu naladěnou na 422 koní. Baterie s kapacitou 68 kWh přitom nastaví dojezd na přibližně 420 km. Skromnější baterie rovná se nižší cena.

Volvo přemýšlí i nad formou pořízení. Mladí lidé asi těžko budou moci zaplatit najednou celou částku, proto do hry vstupují finanční produkty s měsíčním paušálem, kde se značka bude snažit nastavit podmínky co nejvstřícněji.