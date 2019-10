Volvo a Geely chtějí společně vyvíjet nové motory. Techniku nabídnou i jiným značkám

Jednotný vývoj další generace spalovacím motorů a hybridních ústrojí. Takový záměr nyní přichází od čínského koncernu Geely a švédského Volva, které pod křídla velké společnosti patří. Vzniknout tak má zcela nový byznys, který spojí poznatky obou stran a nakonec bude globálním dodavatelem motorů pro všechny dceřiné značky.

Tento plán má rovněž Volvu ušetřit místo a finanční prostředky pro rozšíření svého portfolia plně elektrických modelů. Švédská automobilka očekává, že do roku 2025 budou její celosvětové prodeje z poloviny zastávat elektromobily. Druhá polovinou mají být právě hybridní vozy s technikou z nově založeného vývoje s Geely.

Pro čínský koncern to poté znamená, že bude disponovat zbrusu novými spalovacími a hybridními jednotkami k využití u svých dalších značek jako Proton, Lotus, LEVC, Lynk & Co nebo přímo u své stejnojmenné značky Geely Auto. Celý projekt však počítá také s prodejem motorů externím automobilkám, pokud budou mít zájem.

Navrhované sloučení vývojových programů Volva a Geely by znamenalo spojení práce asi 3000 zaměstnanců švédské značky a 5000 zaměstnanců čínského koncernu. Kromě samotného oddílu pro vývoj motorů se to bude týkat rovněž oddělení průzkumu, výroby, IT nebo finančních operací. Ke snížení počtu zaměstnanců a tedy propouštění ale nemá následkem sloučení dojít.

Poptávka po hybridních jednotkách bude podle Volva ještě dále stoupat a elektrifikace v automobilovém průmyslu zažívá postupný nárůst. „Hybridní auta potřebují ty nejlepší spalovací motory. Náš společný vývojový program tak bude mít nutné prostředky a znalosti k výrobě takových motorů ještě efektivnější cestou,“ uvedl Håkan Samuelsson, generální ředitel Volva.

Nic ovšem ještě není potvrzeno. Detailní plány nového byznysu Geely a Volva jsou teprve projednávány. Jelikož ale o celém návrhu informovala sama švédská automobilka, vše je zřejmě na dobré cestě.

Galerie doplněna o Volvo XC60.