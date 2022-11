Volkswagenu Polo hrozí předčasný konec! Nová emisní norma by ho výrazně zdražila

Budoucnost koncernových městských aut leží v elektřině. A možná přijde dřív, než jsme čekali.

O osudu Pola se rozhodne v následujících týdnech. Na autosalonu v Los Angeles to potvrdil výkonný ředitel VW Thomas Schäfer. „Měli jsme velmi dobrý plán, kde jsme si mysleli, že EU7 je nepřekonatelnou překážkou, která urychlí elektrifikaci. Plánovali jsme malé elektromobily, které by přišly v roce 2025 od Volkswagenu, Škody a Cupry a vyráběly se ve Španělsku. A to v podstatě nahradí spalovací motor v malých vozech, jako je Polo, protože auta se tak prodraží (s EU7), že nemá smysl pokračovat,“ sdělil médiím.

„Pak se před dvěma nebo třemi týdny objevily informace, že EU7 projde a bude na rozumné úrovni. A my jsme si řekli, dobře, pojďme do toho, mohlo by nám to trochu pomoci při přechodu (tím, že modely jako Polo zůstanou v prodeji), plány se tím nezmění, ale pomůže to finančně, protože můžete trochu snadněji přejít a zároveň všude znovu investovat. Ale minulý týden přišla další zpráva (potvrzující, že budou zavedeny přísnější směrnice EU7) a jsme zase na začátku. Je to ještě horší... Nemá smysl jít s velmi malými vozy za hranice EU7. Zvýší to cenu malých vozů o 3000, 4000 nebo 5000 liber či více, a pak se najednou malý vůz stane nedostupným,“ vysvětluje.

„Potřebujeme další dva týdny. V tuto chvíli máme inženýry, kteří vyhodnocují, co to znamená. Ale pokud je to pravda (očekávaný dopad EU7 na cenu vozů), rozhodně už nebudeme investovat a budeme se držet plánu co nejrychlejší elektrifikace," uzavírá Schäfer. Polo by tak mohlo předčasně skončit, uzavřela by se jeho historie, trvající od roku 1975. Plánem koncernu VW je nabídnout kompaktní elektromobily s cenou do zhruba půl milionu korun, zřejmě prvním se stane Volkswagen ID2.