Volkswagen zve na obnovený GTI sraz do Wolfsburgu. Vezme vás i do slavného testovacího areálu

Sraz GTI byl desítky let pořádán na břehu jezera Wörthersee u Klagenfurtu, místním ale s automobilovou akcí došla trpělivost kvůli přemíře návštěvníků, hluku a – velmi uvědoměle – aut s tím nesprávným druhem pohonu.

Volkswagen proto setkání přesunul do své základny ve Wolfsburgu. Letošní ročník se koná 26. až 28. července a již nyní na něj můžete kupovat vstupenky. Jednodenní „lupen“ pro dospělé stojí 19.76 eura, čímž automobilka odkazuje na rok vzniku prvního Golfu GTI, osoby do 18 let mají vstup zdarma. Za třídenní VIP vstupenky pak zaplatíte 119.76 eura.

Součástí VIP vstupu je parkování přímo v místě (musíte ovšem mít Volkswagen GTI nebo R), koncert a účast na akci přímo v Autostadtu. K dispozici je omezené množství zážitkových vstupenek za 221 eur, s nimiž vás Volkswagen vezme do slavného testovacího areálu Ehra-Leissen, kde si budete moci vyzkoušet různé ostré Volkswageny a nechat se svézt od profesionálních jezdců.

Na samotném srazu se pak můžete kromě vyladěných vozů značky těšit třeba na slavnostní jízdu skrze továrnu, možnost nechat si změřit výkon na mobilní motorové brzdě, nákup upomínkových předmětů nebo slavné Volkswagen klobásy. VW očekává účast až 35.000 fanoušků.