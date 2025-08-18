Volkswagen vyrobil již 1,5 milionu elektromobilů ID. Běžného zákazníka si však stále nezískal

Většina modelů ID. míří k firmám a podnikatelům, zvýšení poptávky od soukromých zákazníků tak vidí značka především skrze výraznější státní dotace.
Mnoho automobilek v poslední době zaregistrovalo klesající poptávku po čistě elektrických modelech a některé z nich kvůli tomu výrazně přehodnotily svůj přístup k elektromobilitě s plánem dále investovat do vývoje spalovacích, respektive hybridních motorů. Konkrétně Volkswagen však může navzdory této situaci nyní oslavovat milník v produkci elektromobilů, jelikož v rámci své modelové rodiny ID. už vyrobil přes 1,5 milionu vozů.
Jubilejním vozem se v německém závodě Volkswagenu v Emdenu stal černě lakovaný kombík ID.7 v základní výbavě Pro, který byl na místě předán novému majiteli z dolnosaské Vechty. „1,5 milionu dodaných modelů ID. – to jasně ukazuje, že Volkswagen je průkopníkem v oblasti elektromobility,“ komentoval milník Martin Sander, člen představenstva značky pro prodej, marketing a poprodejní služby.
Sander je mimochodem přesvědčen, že k urychlení náběhu elektromobility je zapotřebí politických opatření: „Pokud chceme snížit skepsi soukromých kupujících a zvýšit poptávku v této skupině, je zapotřebí jasného poselství a konkrétních vládních pobídek.“ Tisková zpráva Volkswagenu totiž dodává, že v současné době je naprostá většina nových elektromobilů značky registrována u firemních zákazníků, respektive podnikatelů, kteří využívají jiné daňové úlevy.
Výrobního milníku tedy Volkswagen dosahuje po pěti letech od uvedení rodiny modelů ID., kterou v roce 2020 odstartoval hatchback ID.3, následovaný SUV ID.4 a jeho „kupé“ variantou ID.5 v roce 2021 – všechny tyto modely zanedlouho čeká rozsáhlá modernizace. Portfolio následně rozšířil také mikrobus ID.Buzz (2022) a nejnovějším přírůstkem byla od roku 2024 právě řada ID.7 ve formě liftbacku a kombi. Model ID.7 Tourer se může rovněž pyšnit nejvyšším počtem registrací v Německu za první polovinu roku 2025.
Rodinu ID. bude Volkswagen v nejbližší době rozšiřovat s myšlenkou návratu k „lidovým vozům“. Už v roce 2026 tedy chystá městský hatchback vycházející ze studie ID. 2all s cenou do 25.000 eur (cca 630.000 Kč). Následně v roce 2027 má přijet sériová verze studie ID. Every1, která chce základní cenu za nový elektrický Volkswagen snížit na hranici cca 20.000 eur (asi 500.000 Kč).
Zdroj: Volkswagen | Zdroj videa: Volkswagen