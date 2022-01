Volkswagen vtípkuje s trendem rádoby investičních specialistů. Zkratku NFT si vyložil po svém

Volkswagen chystá své vlastní NFT. Není to ale to, co si myslíte.

V poslední době se nám na internetu rozmohl takový nešvar. S rostoucí inflací a krizí okolo pandemie koronaviru se stále více lidí zajímá o investování. V dnešní době si ale mnoho z nich nedává pozor, kdo jim v tomto ohledu poradí. Často ani nedbají na rady skutečných odborníků, mají totiž influencery.

Proč o tom píšeme? Rozhodně vám nechceme dávat rady v investování a ani nechceme házet všechny „vlivníky“ do jednoho pytle. Jde jen o pozadí vtipné zprávy, kterou nyní vyslal ven Volkswagen. Aktuálně největším trendem v investování jsou takzvané nezaměnitelné tokeny, anglicky non-fungible token, neboli zkratka NFT. Nemusíte se teď běžet zeptat před střední školu, co to znamená, zjistili jsme to za vás.

NFT je transparentní doklad o vlastnictví určité digitální položky. Hodnota té položky může růst, ale i klesat. Nechápete? Řekněme, že by mladý Andy Warhol vydal své obrazy v digitální podobě, každý za tisíc dolarů. Až by byl slavný, stálo by jedno digitální vlastnictví obrazu třeba milion dolarů. Problém je s tím, že NFT si může založit každý. A každý, kdo ho založí, vám bude tvrdit o jeho obrovském potenciálu, čímž se opět vracíme k influencerům.

Vzhledem k tomu je 99 % NFT na internetu naprostý odpad bez hodnoty. Zbylé procento si může hodnotu držet a těch, na kterých skutečně vyděláte, je tak promile. No ale zpět k Volkswagenu. Ten totiž prostřednictvím postu na sociálních sítích oznámil vlastní NFT, ovšem zkratku si vyložil jako Notable Fast Transporter, tedy pozoruhodně rychlý transportér.

Na přiložené fotografii je zatemněný model Golf osmé generace, který má být tím rychlým vozem. K odhalení má dojít během příštího měsíce. Zatím těžko říct, o co přesně půjde. Nejpravděpodobnější je ostřejší nadstavba GTI či R, kde je ještě prostor pro další ladění motoru a podvozku.

Hyundai něco takového udělal s modelem i30 N, když představil vybroušenou verzi Project C s karbonovými díly. Ještě je tu jedna možnost: Vůz na fotografii má zadní křídlo jako verze Clubsport, mohla by to tak být jeho varianta s manuální převodovkou. Počkejme si ale na debut, je to za rohem.