Volkswagen vloni zvýšil zisk navzdory nižším prodejům. Dalšího rozvoje chce dosáhnout skrze čtyři platformy

I přes složitou situaci ve světě se v roce 2021 koncernu dařilo. Na důležitých trzích se vrátil k zisku a úspěchy měl i s elektromobily.

V červenci loňského roku představil Volkswagen novou strategii New Auto, jejímž cílem je získat nové zdroje zisku díky čtyřem pilířům aktivit, které označuje za platformy. Tou první je mechatronika a hlavně bateriová technika MEB, z níž se koncern snaží udělat průmyslový standard z hlediska elektromobility.

Kromě vlastních vozidel z řady ID na MEB budou stát také nové Fordy, u nichž je očekáván objem výroby ve výši 1,2 milionu vozů za šest let. Tato spolupráce umožní značkám využívat konstrukce, v nichž jsou silné v kramflecích – i u vozů se spalovacími motory. Z Volkswagenu Caddy se tak například již stal Ford Tourneo Connect a naopak z Fordu Ranger bude nový Volkswagen Amarok.

Další platformou je software. Již nyní došlo a nadále dochází k důležitým akvizicím a spolupráci, do VW byla například začleněna divize kamer a softwaru společnosti Hella, s Bosch platí partnerství ohledně automatizované jízdy 3. úrovně a pro rok 2025 se chystá zcela nová univerzální softwarová architektura pro všechny vozy značky. V oblasti akumulátorů a nabíjení pokračují práce na rozvoji nabíjecí sítě, která se má rozrůst ze současných 10.000 bodů na 45.000 míst do roku 2025. V tomto ohledu VW funguje v rámci společných podniků s různými společnostmi v Evropě, USA a Číně. Poslední platformu představují řešení pro mobilitu, která směřují ke spuštění systémů autonomní jízdy a spolujízdy. První komerční služba tohoto typu by měla fungovat v roce 2025 v Hamburku.

Z loňských výsledků může mít Volkswagen radost. Počet prodaných vozů sice klesl o 6 procent, ale provozní zisk stoupl téměř dvakrát na 20 miliard eur a ziskovost před zaúčtováním mimořádných položek vzrostla z 4,8 % na 8,0 %. V Kanadě, USA a Mexiku se značka vrátila k zisku, v Jižní Americe bodovaly nové modely pro místní trhy.

V Evropě je VW jedničkou z hlediska prodaných elektromobilů (v USA dvojkou) a v Číně drží vedoucí pozici oproti dvojce na trhu s téměř dvojnásobným tržním podílem. Nejvíce se zde daří značce Volkswagen, ale rekordních prodejů dosáhly také Porsche, Bentley a Lamborghini – i přes nedostatek polovodičů.