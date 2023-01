Volkswagen udrží název Golf i v elektrické éře. Zkusí to po vzoru ID.Buzzu

Jak naložit s rodinným stříbrem, když jste rozjeli zcela nový systém označení modelů? Řešení existuje, připouští šéf VW.

Zatím poslední zprávou ohledně přechodu výhradně k elektromobilitě je u Volkswagenu rok 2033. V do té doby podle výkonného ředitele divize osobních vozů Thomase Schäfera VW zeštíhlí nabídku modelů a zefektivní výrobu v rámci boje o co nejlepší postavení na trhu s bateriovými vozy.

Nositelem elektrického pokroku je nyní značka ID, která z valné míry spoléhá na číselné označení s výjimkou osobní i užitkové dodávky ID.Buzz. Automobilka proto nyní stále řeší, jak naložit s tradičními jmény svých vozů, jejichž reputaci budovala dlouhá desetiletí: Polo, Passat a samozřejmě i Golf.

Schäfer na toto téma sdělil magazínu Auto Express že názvy ID i Golf budou pokračovat. „Oba mají důvod zůstat. ID je již opravdu známé logo pro elektrifikaci. Vytvořili jsme ho a spojení Volkswagenu a ID funguje, není třeba ho rušit nebo předělávat,“ uvedl. „Máme ikonické značky jako Golf a GTI. Bylo by šílené nechat je zaniknout. V současné době vymýšlíme budoucí modelovou řadu a logiku pojmenování. Pravděpodobně zůstaneme u ID. - ale zároveň ikonické modely ponesou i své jméno, jako jsme to udělali s ID. Buzz. Funguje to,“, vysvětlil Schäfer. Na přímý dotaz, zda by tedy mohl existovat ID.Golf, odpověděl, že ano.