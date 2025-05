Volkswagen Transporter vstupuje na český trh. Nová generace skrývá spoustu skvělých nápadů

Německá značka v současné době nabízí modely Multivan na platformě MQB a elektrický ID.Buzz na konstrukčním základu MEB. Nyní se k nim připojily modely Transporter a Caravelle na platformě T7 Heavy. Jde o další výsledek spolupráce Volkswagenu a Fordu, stejně jako tomu je u dvojic Volkswagen Amarok/Ford Ranger, ID.4/Ford Explorer nebo Volkswagen Caddy/Ford Tourneo Connect.

Oproti předchůdci se Transporter lehce zvětšil – u krátké i dlouhé verze narostl rozvor shodně o 100 mm (nyní 3100 mm a 3500 mm), celková délka narostla o 146 mm (5050 mm a 5450 mm) a zvětšila se také šířka, a to o 128 mm. S vyklopenými zrcátky je ale nový model o 22 mm užší, než starší Transporter T6.1.

Narostl samozřejmě také vnitřek vozu, u krátké i dlouhé verze o 0,5 m3 na 5,8 až 9,0 m3, co je ale důležitější – šířka mezi zadními podběhy je nyní větší o 148 mm. Dlouhé provedení nabídne podlahu o délce rovných tří metrů, díky průvlaku v přepážce pod sedadlem spolujezdce můžete získat ještě dalších 0,4 metru.

Z hlediska nákladu uvezou verze s motory TDI až 1326 kilogramů, elektrické provedení zvládne až 1038 kg. Dynamické zatížení střechy činí u skříňového provedení 170 kilogramů, Transporter může mimochodem nově mít šikovné integrované sklopné střešní nosiče pro přepravu delších předmětů.

Další novinkou je takzvaná „L-přepážka“ u skříňového provedení, která rozdělí vnitřní prostor na oddíl pro posádku s čtyřmi až pěti sedadly a na nákladový prostor, u nějž se dá po straně využívat celá ložná délka. U provedení plug-in hybrid a elektrického e-Transporteru je k dispozici funkce V2L s 230V zásuvkou, která utáhne až 2300 W – dost pro pohon nářadí, nabíjení elektrokol a další využití.

U nového Transporteru se samozřejmě nezapomnělo ani na komfort posádky. V kabině se může nacházet až sedm USB zásuvek, v případě tří sedadel v přední řadě se v sklopném opěradle uprostřed skrývá odkládací plocha. Sedadlo řidiče se dá posouvat v o 4 centimetry větším rozsahu, na výběr je z více variant středové konzoly. V patě sedadle řidiče se také může nacházet 230V (400W) zásuvka.

Manévrování může usnadnit 360stupňová parkovací kamera, šikovným doplňkem je také digitální zpětné zrcátko, v němž se nachází také dopředu mířící kamera pro záznam jízdy. K sériové výbavě patří LED přední i zadní světla, 13palcový infotainment a 12palcový digitální přístrojový štít, multifunkční volant, zadní parkovací senzory, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, řada asistentů nebo třeba ochrana proti natankování špatného druhu paliva u motorů TDI.

Transporter je samozřejmě možné upravit u doporučených partnerů pro přestavby – může být sanitkou, hasičským, dílenským nebo chladicím vozem, upravený pro přepravu vozíčkářů, se zvýšeným podvozkem… Možností je skutečně mnoho. Nabízen je také v unikátní verzi, kterou nikdo jiný v Evropě nevyrábí – jako dvojkabina s korbou o rozměrech 2169 mm na 1945 mm.

Tento tunový náklaďáček se začne vyrábět začátkem roku 2026, ve stejné době bude Transporter k dostání i s vyšší střechou (o cca. 50 cm) u krátkého i dlouhého rozvoru. Vůz získává automaticky užitečnou záruku v rozsahu 2+3 roky, přičemž první dva roky jsou bez omezení kilometrů, celek do 200.000 km. K tomu dostanou standardní koncoví zákazníci také předplacený servis na 5 let do 90.000 kilometrů. Ceny začínají na 699.000 Kč bez DPH.

Typ pohonu Motor / Baterie Výkon Převodovka Pohon TDI 2.0 TDI 81 kW (110 k) 6° manuální FWD TDI 2.0 TDI 110 kW (150 k) 6° manuální / 8° automat FWD / 4MOTION* TDI 2.0 TDI 125 kW (170 k) 8° automat FWD / 4MOTION PHEV 2.5 e-Hybrid 171 kW (233 k) systémový eCVT (proměnné stupně) FWD BEV cca 43 kWh 85 kW (116 k) 1° RWD BEV 64 kWh 100 kW (136 k) 1° RWD / 4MOTION BEV 64 kWh 160 kW (218 k) 1° RWD / 4MOTION BEV 64 kWh 210 kW (286 k) 1° RWD

(*) 4MOTION dostupný pouze s 8° automatickou převodovkou

Volkswagen Transporter skříň - vybrané základní ceny Motor Převodovka Pohon Rozvor Cena bez DPH 2.0 TDI / 81 kW Man. 6 Přední Krátký 699.900 Kč 2.0 TDI / 81 kW Man. 6 Přední Dlouhý 719.900 Kč Elektro /100 kW Aut. 1 Zadní Krátký 1.230.903 Kč Elektro /100 kW Aut. 1 Zadní Dlouhý 1.247.223 Kč Volkswagen Transporter Kombi - vybrané základní ceny Motor Převodovka Pohon Rozvor Cena bez DPH 2.0 TDI / 81 kW Man. 6 Přední Krátký 749.900 Kč 2.0 TDI / 81 kW Man. 6 Přední Dlouhý 769.900 Kč Elektro /100 kW Aut. 1 Zadní Krátký 1.286.451 Kč Elektro /100 kW Aut. 1 Zadní Dlouhý 1.301.784 Kč

Zdroj: Volkswagen Užitkové vozy | Zdroj videa: Volkswagen