Vždy, když je na silnici vidíte a slyšíte, zbystří se vám smysly. Kam jedou? Mají okolo mě dost místa? Copak se asi stalo? Mluvím samozřejmě o sanitních vozech, které používají k přepravě zdravotníci. Vozí zraněné, převážejí rodičky, transportují tělesné orgány a snaží co nejrychleji dostat na místa nehod, aby mohli ošetřit raněné.

Práci mobilních zdravotníků snad všichni obdivujeme. Když je potřebujeme, každá sekunda je nám drahá. A když pak z dálky spatříme majáky, vzroste v nás naděje na dobrý konec a cítíme se klidnější. Na téměř jakémkoliv místě v České republice dokáže být sanitní vůz do dvaceti minut. Zároveň je to ale auto, ve kterém nikdy nechcete jet.

Ale já teď neměl na výběr. Jednu sanitku jsem totiž dostal k otestování. Své základy má ve Volkswagenu Transporter T6.1. To auto už moc dobře známe a můžeme se tak zaměřit na to, kolik přestavba na sanitku stojí, jak se s ní jezdí a jakou výbavu zdravotníci využívají.

Klasický Transporter

Sanitek existuje několik druhů. Není to tedy tak, že by byl jen jeden druh, ve kterém máte všechno. Já dostal vůz kategorie A2 dle ČSN EN 1789+A2, což je vůz pro převoz jednoho ležícího pacienta a většího počtu sedících pacientů. Začněme nejdřív samotným autem bez přestavby.

Svůj život začal jako Volkswagen Transporter 6.1 Combi s dlouhým rozvorem. Pod kapotou má nejslabší aktuálně dostupnou verzi vznětového dvoulitru, která produkuje výkon 81 kW (110 koní) a je spojený výhradně s pětistupňovou manuální převodovkou. Základní barvou je bílá Candy a čalouněné povrchy uvnitř jsou černé či šedé. Tady ostatně není co vymýšlet.

Standardně se auto dodává s halogenovými světlomety, digitálním příjmem rádia, LED osvětlením interiéru, poloautomatickou klimatizací, centrálním zamykáním, 12voltovou zásuvkou na palubní desce, bočními posuvnými dveřmi vpravo či asistenty pro kompenzaci bočního větru a rozjezdu do kopce.

V ceníku pak nacházíme i pár položek příplatkové výbavy. Jmenovitě třeba přihřívání motoru, mlhové světlomety, přídavná konzola na přístrojové desce, parkovací senzory vpředu i vzadu, rádio Composition, výškově nastavitelné sedadlo řidiče s funkcí vyhřívání a loketní opěrkou či zadní výklopné prosklené dveře.

Převozní sanitka prostě nemá nic, co nepotřebuje. Žádné velké obrazovky, prémiové reproduktory a ani velká kola (používají se ocelové šestnáctky s plastovými kryty) tu nenajdete. Dokonce chybí i multifunkční volant. Cena základního vozu činí 1.041.111 Kč a se vší příplatkovou výbavou se zvedá na 1.165.591 Kč.

Teď už tedy máme základ, ale pořád je to bílý Transporter. Sanitku z něj uděláme tak, že jej svěříme do rukou specialistů. V našem případě šlo o společnost FD Servis Praha, která vůz přestavěla na převozní speciál se sedmi sedadly a jedním lehátkem. Celá přestavba stojí 454.960 Kč bez DPH. Co všechno jsme tedy získali navíc?