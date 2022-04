Většinou jste jako dobrodruzi předem obeznámeni, co terénní přestavbou získáte a o co přijdete. Jak je tomu u firmy Seikel, která se specializuje na modely VW?

Radosti Dostatečná dynamika Schopné v terénu Přestavba není drahá Starosti Tužší řízení Valivý hluk od pneumatik Boční vítr nebude váš kamarád 8 /10 Volkswagen Transporter v kombinaci silného dvoulitrového dieselu, automatické převodovky a pohonu všech kol nezní jen jako slibná kombinace na cestování za všech podmínek, ale také jako základ pro výlet mimo zpevněné cesty. Právě pro lidi, kteří chtějí svůj užitkový VW užívat tímto způsobem, je tu německá firma Seikel. České zastoupení značky Volkswagen Užitkové vozy si tak nechalo jeden takový kousek upravit, jakožto exkluzivní partner Auto Seikel GmbH. Nemusíte se všichni hlásit, já vím, že víte, jak se takové auto staví. Vždyť je to jasné a viděli jsme to už mnohokrát. Autu pomůžete v terénu tím, že mu zvednete světlou výšku, zakrytujete podvozek a nasadíte pneumatiky s pořádným vzorkem. Odvážnější ještě sáhnou po šnorchlu a navijáku. Možná ještě lepší tlumiče, a aby se to prodávalo, tak ideálně s nápisem Fox. Ještě pár samolepek a hurá na támhleten kopec. Ale kolik to v tomto případě stojí a kolik to ubere z univerzálnosti základu? Peníze na prvním místě Cesta kolem světa vás vyjde od dvou set tisíc až nad milion korun. Záleží na tom, jak moc hezky chcete bydlet a jaké preferujete letadlo. Naše auto, se kterým ten svět taky klidně objedete, je dražší. Volkswagen Transporter Kombi s motorem 2.0 TDI o výkonu 150 kW, převodovkou DSG se sedmi stupni a pohonem všech kol se spojkou Haldex stojí 1.349.096 Kč. TEST sanitky Volkswagen Transporter: Silnice mi patřily, ale už to nechci zažít Naše konfigurace byla ještě vymazlená porcí příplatkové výbavy za skoro půl milionu. Šlo třeba o osmimístný interiér, boční posuvné dveře na obou stranách se servodovíráním, mechanickou uzávěrku diferenciálu, lepší potahy sedadel, poloautomatickou klimatizaci, zadní stírač s vyhříváním, lepší infotainment nebo vyhřívání předních sedadel. No a najednou je to za 1.813.325 Kč. Teď to ale ještě celé dáme do Seikelu, kde se začnou dít off-roadové věci. Jmenovitě jde o zvýšení světlé výšky vozu o čtyři centimetry pomocí nových tlumičů a pružin HD či ochrany motoru, diferenciálu, nádrže a tlumiče výfuku. Dále si přičtěte lišty prahů a čtyři kusy pneumatik Pirelli Scorpion All terrain Plus v rozměru 235/65 R17. To vše ještě završí kalibrace tachometru. Více v tabulce níže. VW T6.1 Seikel: Seznam položek přestavby a ceny (bez DPH) Zvýšení podvozku HD, zvýšení celkové hmotnosti na 3200 kg (+ 40 mm) vč. montáže 48.346 Kč Ochrana motoru – hliník 5 mm vč. montáže 21.049 Kč Ochrana diferenciálu vč. montáže 13.694 Kč Ochrana nádrže – hliník 27 kg vč. montáže 31.634 Kč Lišta prahu krátký rozvor pravá – hliník 4 mm, 1ks – druhá strana je zajištěna ochrannou nádrže, která tvoří ochranu druhého prahu vč. montáže 10.859 Kč Ochrana tlumiče výfuku vč. montáže 6821 Kč 4 ks pneu Pirelli Scorpion All terrain PLUS235/65R17 108 H A/T vč. montáže a vyvážení vč. přizpůsobení nábojů vč. montáže 22.000 Kč Kalibrace tachometru 519 Kč Celkem 154.922 Kč I s daní to tak celé vyjde na 187.455 Kč, což je za přestavbu poměrně férová cena. Finální částka za celý testovaný vůz se tak lehce přehoupla přes dva miliony. Teď už je to jenom o tom, jestli chcete s autem opravdu objet svět, nainstalovat si do zadní části vozu obytnou vestavbu a užívat si víkendy v přírodě, nebo potřebujete zavážet horskou hospodu. Ke všem těmto účelům by se výsledek měl hodit. Jde to i manuálně Ještě jedna zajímavá drobnost - manuální regenerace filtru pevných částic byla výsadou velkých užitkových automobilů, nyní už je ale možné tuto položku připlatit i do modelu Transporter, což je v nabídce novinka a měla ji i naše specifikace. Vyjde vás na 14.274 Kč a hodí se zejména pokud potřebujete regeneraci přerušit třeba kvůli kratší trase, což systém čištění nemůže předem vědět, nebo ji naopak chcete manuálně vyvolat. Volkswagen Multivan T7 se v Česku konečně dočkal motoru 2.0 TDI. Utáhne dvě tuny a má skvělou výbavu Manuální regenerace se ovládá dvěma tlačítky vpravo od volantu, prvním se aktivuje, druhým deaktivuje. Tlačítko pro aktivaci se samo rozsvítí v případě, že máte filtr zanesený na 80 %, což je zhruba 24 gramů. Druhé tlačítko pro blokování se spustí v momentě, kdy nadchází čas samočinné regenerace, tedy při nějakých 30 gramech sazí. Pozor ale, protože jakmile necháte filtr zaplnit 40 gramy sazí, vyčistí vám ho už jen v servisu.

Starý známý O motoru 2.0 BiTDI jsme si toho řekli už dost. Kvůli emisím přišel kdysi o část výkonu, ale další emisní norma EU 6 AP mu ztracenou sílu opět navrátila, takže se ve 4000 otáčkách za minutu chlubí výkonem 150 kW (204 koní) a v rozmezí 1400 až 2250 otáček nabídne velmi solidních 450 N.m točivého momentu. To transporteru zajišťuje cestování dvoustovkou, jen to nebude dobrý nápad s těmito pneumatikami. Obecně platí to samé, co jsme si nedávno řekli v testu Volkswagenu Multivan s tím samým setupem. Velkým rozdílem je tady jen trochu slabší odhlučnění, ale jinak se může pochlubit stejně dobrým odpichem a relativně snadným držením konstantních rychlostí, zatímco ho trochu sráží projev dvouspojkového automatu, kterému nevoní především rozjezdy. Spotřeba terénního mazáka se pohybuje mezi devíti a deseti litry na sto kilometrů. Já vím, já vím Ohledně jízdních vlastností na silnici už máte asi taky jasno, stačí se podívat na výčet úprav a fotografie. Tak schválně, jestli jste si jen podle toho řekli, že terénní pneumatiky budou hlučné na dálnici a že se vyšší světlá výška negativně podepíše na náklonech karoserie a ještě se zhorší náchylnost na boční vítr. Pokud ano, měli jste naprostou pravdu. Ineos Grenadier je odpověď naštvaného miliardáře. Už jsme se svezli, jméno má po oblíbené hospodě Pneumatiky hučí i na okresních silnicích při 80 km/h a boční vítr třeba na dálničních mostech není nic příjemného. Je lepší také pomaleji najíždět do zatáček, protože při prudších nájezdech se karoserie výrazněji opře do vnějšího kola. Vysoký profil pneumatik a zdvihy tlumičů se ale pozitivně promítly do jízdního komfortu, který je vyšší než u standardní verze. Aerodynamický hluk na dálnici zůstává stejný a v kombinaci s pneumatikami není moc příjemné svištět daleko vysokou rychlostí, ideálních je zhruba 120 km/h, kdy ani nemusíte moc zvyšovat hlas při konverzaci se spolujezdcem a moderátor v rádiu na vás nemusí hulákat zprávy o dopravě. Kombinace úprav také zapříčinila, že poměrně ztuhlo řízení. Poznáte to okamžitě, volant hýbe s koly jako přes pruty. Není to nic vyloženě špatného, ale trochu to ubírá z komfortu. A jak je na tom Seikel v terénu? Pohon všech kol 4Motion je už sám o sobě schopný, v našem případě byl ještě vybavený uzávěrkou diferenciálu a přibrzďování kol pro plynulou jízdu ze strmých kopců. Land Rover Defender míří do rallye. Úpravce Bowler z něj udělal závodní bestii Transporter nemá žádné moderní vychytávky na kamerové snímání dění okolo vozu, ale protože je to dodávka, není nic podobného potřeba. Mezi předním nárazníkem a prostorem pro posádku je to jen kousek, takže máte přehled o tom, co se stane za chvilku. To třeba nový Land Rover Defender vše před vámi na pohled spolkne obří kapotou. A když se vykloníte z T6.1, tak před sebe prostě vidíte. Vyšší světlá výška vám pomůže vyjet i mimo polní cestu a následovat třeba koleje od traktoru bez většího strachu s poškození podvozku. Že půjde do tuhého vás ale nejdříve upozorní lehké škrábnutí přes ochranné kryty. To platí i pro pařezy a kameny. Nemusíte se také bát, že sedíte moc vysoko. Není to o moc jiné než třeba v terénním pick-upu.