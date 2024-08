Skoro 10 let staré praktické rodinné auto můžete v Česku pořád koupit jako nové. A za super peníze

Běžný životní cyklus automobilu je okolo sedmi, osmi let. V kategorii MPV toto ale neplatí a je to podle nás jenom dobře.

Možná si řeknete, že rok 2015 není zase tak dávno. Jenže když připomeneme auta, která se toho roku představila, budete to možná všechno vidět jinak. Tak třeba Škoda Superb třetí generace, v lednu 2015 jsme poprvé testovali minulou Škodu Fabia Combi a ve stejnou dobu se v prvních redakčních testech objevil Volkswagen Passat B8.

Tato auta se už neprodávají, na druhou stranu z této doby pamatujeme spoustu vozů, které jsou stále na trhu – třeba Mazdu 6, Volvo XC90 nebo Audi Q7 druhé generace, tedy zástupce populárních segmentů manažerských vozů a SUV. Ale co kompaktní MPV? Ta jsou už jaksi upozaděná, a pokud si odmyslíme deriváty Renaultu Kangoo a Citroënu Berlingo, respektive Peugeotu Rifter/Partner, mnoho už jich na trhu nezbylo.

No uznejte, kdo si dneska ještě vzpomene na Volkswagen Touran druhé generace? Auto představené v březnu 2015 na autosalonu v Ženevě, tedy téměř před deseti lety, které se ale stále dobře prodává. Za loňský rok je to dvojka segmentu MPV-B dle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA), ale mělo by se spíše jednat o jedničku, protože SDA dává do stejné škatulky i prodávanější Dacii Jogger, která je dle mého názoru spíše kompaktní kombík (segment C) s až sedmi místy. Ale budiž, i s dvojkou se dá operovat.

Touran je známý svou dlouhověkostí. Vždyť první generace se prodávala od roku 2003 a štafetu předala o 12 let později. Prošla řadou faceliftů, dostala oplastovanou verzi Cross, experimentálně měla i vodíkový pohon a na Olympijských hrách v Pekingu (2008) se objevil i Touran Hybrid. Pracovně jsem s touranem první generace přišel do kontaktu až někdy v roce 2014, kdy jsem ho na chvíli dostal k testu v oplastované verzi. Rád bych vám řekl, jaké to bylo, ale už jsem to zapomněl.

Předávání štafety

Rok 2015, nová generace Volkswagenu Touran na platformě MQB ze sedmičkového golfu, ale stále svébytný model. Vyvýšená palubní deska nabídla množství odkládacích prostor (celkem jich je ve voze až 47), dělená zadní sedadla a volitelná třetí řada sedadel umožní instalaci až pěti dětských sedaček, no zkrátka rodinný ideál na kompaktním základu.

V rámci uvedení na trh v říjnu 2015 (předprodej začal už v květnu téhož roku) jste mohli vybírat mezi motory 1.2 TSI/81 kW, 1.4 TSI/110 kW, 1.6 TDI/81 kW a 2.0 TDI/110 kW. Dále se v nabídce objevila i jedna-osmička TSI se 132 kW a 2.0 TDI/140 kW, v roce 2019 se do touranu montovalo i litrové TSI s 85 kW a filtrem pevných částic.

O touranu jsme naposledy psali loni v dubnu při příležitosti jeho 20. narozenin. Vzpomněl jsem si na něj o rok později, když jsem pokukoval po rodinném autě a zjistil, že se touran nejenom pořád prodává, ale můžete si ho i nakonfigurovat do výroby. Vedle obligátních linií Comfortline, Highline a R-Line se nabízí i v nových akčních verzích Limited a People, nemá menší výkon než 90 kW a nestojí nesmysl. Tak či tak se jedná o nejstarší model v aktuální nabídce osobních vozů VW.

Prověřené zboží v akci

Akční Volkswagen Touran Limited začíná na ceně 699.900 Kč, pod kapotou má jedna-pětku TSI o výkonu 110 kW, manuál a s výbavou se dokážu plně ztotožnit – a to včetně 16palcových kol s poklicemi, protože ta drcnutí do obrubníku až tak netrápí a aspoň vám auto neskončí na špalcích. Ve výbavě je navigace, bezdrátová konektivita, parkovací senzory vpředu a vzadu, třízónová automatická navigace, multifunkční volant, bezklíčové startování nebo plnohodnotné rezervní kolo.

Akční verze People vychází z prostředního stupně Comfortline (od 834.900 Kč), nabízí však výbavu v hodnotě přes 140 tisíc zdarma. V ceně 854.900 Kč je zimní paket (vyhřívaná sedadla a volant), 17palcová litá kola, zadní parkovací kamera, metalíza nebo dynamické LED světlomety. A to není zas tak moc peněz, vezmeme-li v úvahu, že nejlevnější „neakční“ touran stojí 789.900 Kč (výbava Touran).

Schválně jsem si prošel staré ceníky a narazil na jedna-dvojku TSI/81 Comfortline z roku 2015 – stála od 555.900 Kč. Tedy ano, touran za ty roky zdražil, ale má teď lepší výbavu, silnější motor v základu a hlavně TADY POŘÁD JE bez jakékoliv elektrifikace. Jde o jedno z posledních ryze rodinných kompaktních aut na českém trhu, které vychází z běžného osobáku a nikoliv z užitkáčů jako vozy od Renaultu a Stellantisu. Byť zase mají velkou výhodu v bočních posuvných dveřích. Navíc stáří je z mého pohledu předností touranu, protože je aspoň dokonale vychytaný.