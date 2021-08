Dále by to nešlo bez tvaru volantu se zploštělou spodní částí a pefrorovanou kůží v oblasti úchopu, který zdobí logo verze R. Nejvíc ale potěší velká pádla pod volantem pro ruční ovládání dvouspojkové převodovky. A aby byly základní úpravy opravdu všechny, máte tu i hliníkové pedály a tu a tam nějaký designový proužek na palubní desce, v tomto případě z plastu imitujícího karbon.

Recept na hybrida mezi rodinným a sportovním autem je tady jinak stejný jako všude jinde. Vyšší posaz u SUV ničím nesmažete, ale pomohou vám lepší sedadla s vyšším bočním vedením především v oblasti zad. U stehen to není takové, ale zase se do auta dobře nastupuje. Modré prošívání a textura na středové části jsou designově super.

Dotyková tlačítka volantu jsou nám z vozů koncernu VW už dobře známé. Jejich ovládání oproti klasickým multifunkčním volantům v ničem neomezuje a zvyknete si rychle. Škoda jen, že haptická odezva tlačítka zahýbe s celým panelem. Pro příště by se hodilo lepší zpracování. Dobré je to ale s digitálním přístrojovým štítem, kde nikdo nevymýšlel nějaké čáry máry, ale umožnil řidičům zobrazit si dva klasické budíky s konfigurovatelnou středovou částí, kde můžete koukat třeba na aktuální spotřebu.

Volkswagen Tiguan je jedním z nejprodávanějších SUV na světě a nejúspěšnějším modelem automobilky. Není se ale čemu divit. Má k mání úsporné dieselové motory, může mít automatickou převodovku, pohon všech kol a i se slušnou výbavou se vejde do milionu korun. Ale hlavně je to hezké auto, se kterým naděláte parádu i v lepší společnosti.

Celkem k ničemu jsou tady třeba terénní režimy. Konkrétně s těmito koly bych se nerad pouštěl do horšího terénu než je příjezdová cesta ze štěrku. I světlá výška je kvůli sportovnímu podvozku o centimetr nižší. No a pokud jde o spotřebu, tak týdenní průměr byl 12 l/100 km. Jde to samozřejmě bez problému i pod deset, ale pár rychlých svezeních údaj vystřelí nahoru.

Pojem sportovní SUV byl kdysi vlastně nesmyslem. Byla to přemotorovaná auta s obrovskou spotřebou, která aby se udržela pořádně na silnici, potřebovala tunu elektroniky. Tenhle pocit ale z Tiguanu R fakt nemám. Už to tedy není jen marketingová lákačka, ale čistý fakt. Jeho ochota stáčet se do zatáček, čitelnost na přední nápravě a jasné signály od té zadní jsou toho důkazem.

Elektronika vám hlídá, jak šlapete na plyn, aktuální rychlost, natočení auta kolem svislé osy i pozici volantu. Podle těchto informací dokáže auto připravit před zatáčkou a pracovat s ním během průjezdu i za apexem. Přes diferenciál vám pomůže lépe se stočit do oblouku a pokud zatáčku ještě utáhnete, začne se místo nedotáčivosti hrnout lehce ven všemi čtyřmi koly. Plné ruce toho ale nemusíte mít, všechno probíhá v klidu a máte na to čas.

Pneumatiky Hankook Ventus S1 evo s rozměry 255/40 vypadají na obřích 21palcových kolech jako několik vrstev černého nátěru než jako něco, do čeho se může auto opřít. Všechno je to tak na tlumičích, jenže ty jsou zase kvůli určení vozu charakteristicky naladěné více ke sportu. Jinak má Tiguan R ještě přepracované nápravy a samozřejmě o dost lepší brzdy.

U zvuku musíme ještě chvíli zůstat, protože Volkswagen si ani sem neodpustil dát zvuková šidítka do reproduktorů, která vyluzují prapodivné zvuky připomínající sportovní auto ze staré počítačové hry. Ale proč? Vždyť podle všeho tohle sportovní auto už je. Má 320 koní a výfuk Akrapovič, to jako základ stačí.

Při běžném cestování umí být převodovka krásně jemná, to jasně, ale jakmile začnete tlačit na pilu bez některých ze zmíněných kroků, umí to být koza bláznivá. A dost bláznivý je taky výfuk Akrapovič. Nebo znáte nějaké jiné konvenční SUV, které při přeřazení prská, na volnoběh bručí a po odstavení plynu střílí z výfuku? Stačí stisknout některý ze sportovních režimů a Tiguan R se akusticky promění v pubertálního rošťáka.

Řazení pádly pod volantem je bez debat okamžité. Jen ťukáte do macatých pádel a sypete tam jednu rychlost za druhou, přitom z výfuků slyšíte ty typické prdící zvuky. V komfortním režimu ale jako by převodovka DSG zapomněla, k jakému motoru je spárovaná. Občas totiž váhá s podřazením a když plyn pobídnete víc, probudí se a s autem najednou cukne. Ano, je tu sportovní režim s rychlejšími reakcemi a nakonec i ta pádla, ale tohle by přece neměl být problém ani ve výchozím režimu.

Tiguan R nabízí pět jízdních režimů, z toho jsou tři na silnici (Comfort, Sport a Race) a dva do terénu. I v klasickém silničním režimu je motor působivou továrnou na točivý moment, který bez přestání táhne už od dvou tisíc otáček. Žádný výrazný charakter ale nemá a postrádá výkonovou špičku. Prostě se chladnokrevně dere kupředu a mačká do sedadla. Stovku vůz zvládne za 4,9 sekundy, což je na úrovni ostrých hatchbacků.

Závěr

Volkswagen Tiguan R je stejně zbytečná rozmařilost, jako jeho výfuky Akrapovič. To auto nikdo reálně nepotřebuje, ale přesto je jeho trh natolik velký, aby skutečně vzniklo. Však o co jde, vždyť se jenom přemístily díly z jednoho regálu do druhého. Vzniklé auto je však přinejmenším ukázkou, jaká SUV dnes umějí být. Takový VW Golf R ale stojí o 250.000 Kč méně, má stejný motor, je lehčí a sedíte v něm přirozeně nízko, takže i tak je Tiguan R nesmysl.

TEST Volkswagen Golf 1.5 eTSI DSG R-Line Variant: Nejlepší jízda na trhu?

Jenže jsem s ním jezdil do práce, odvezl odpoledne co a koho potřebuji a večer jsem se s ním jel stejně ještě projet, ačkoliv mi na zahradě stojí starý a hravý trojkový bavorák. Tiguan R spráskal skoro všechno, co se mu postavilo do cesty. A já se u toho ani nemohl blaženě usmívat, protože mi přetížení nedovolilo jakoukoliv jinou grimasu, než roztahaný obličej proti směru natočení volantu. Je to super auto. Zkuste to doma nadhodit, až přijde řada na nové rodinné auto. Argumentů máte více než dost.

Volkswagen Tiguan R: Souhrn cen Základní cena vozidla 785.900 Kč (Life 1.5 TSI/110 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.568.900 Kč (R 2.0 TSI/235 kW) Cena testovaného vozidla 1.876.600 Kč (R 2.0 TSI/235 kW)

Technické údaje: Volkswagen Tiguan R Rok 2021

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 984 cm 3

Nejvyšší výkon 235 kW (320 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 420 Nm při 2 100 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 4,9 s

Nejvyšší rychlost 250 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 7 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 615 l • 1 655 l

Objem palivové nádrže 58 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 746 kg • 2 260 kg

Prům. spotřeba: komb. 9,8 l/100 km

Rozvor náprav 2 678 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 514 × 1 859 × 1 638 mm

Sériová výbava (R): 20" kola z lehké slitiny, 8 reproduktorů, adaptivní regulace podvozku, bezdrátové propojení chytrého telefonu s infotaintmentem, 3zónová automatická klimatizace, automatická regulace odstupu ACC s omezovačem rychlosti s funkcí Stop & Go, Digital Cockpit Pro (10,25" obrazovka s barevným multifunkčním ukazatelem), digitální rádiopřijímač (DAB+), Travel Assist, parkovací asistent, rozpoznávání dopravních značek, LED zadní světla, vyhřívaný multifunkční volant v kůži, navigace Discover Media s 8" barevným dotykovým displejem a třetí generací infotainmentu MIB 3, 2x USB-C port, parkovací senzory vpředu i vzadu, příprava na We Connect a We Connect Plus, světlomety IQ.LIGHT LED Matrix, systém rozpoznávání chodců, výškově nastavitelná přední sedadla (manuálně), asymetricky dělená zadní sedadla, podélně posuvná a sklopná s průvlakem pro přepravu dlouhých předmětů, vyhřívání předních i zadních sedadel

Volitelná výbava: lak Modrá Lapiz (18.400 Kč), 21palcová kola Estoril (19.500 Kč), výfukový systém Akrapovič (98.700 Kč), sklopné tažné zařízení (21.300 Kč), boční airbagy vzadu (9100 Kč), parkovací asistent Trailer Assist (7400 Kč), soundsystém Harman/Kardon (20.800 Kč), telefonní rozhraní Comfort s bezdrátovým nabíjením (11.300 Kč), kamerový systém Area View 360° (19.400 Kč), head-up displej (13.700 Kč), paket Black Style zahrnující nárazníky v barvě laku, černé střešní nosiče, černé lišty okolo bočních oken, černé kryty vnějších zrcátek, zatmavená boční okna a zadní okno (12.600 Kč), Easy Open a alarm - elektrické bezkontaktní ovládání pátých dveří, bezklíčový přístup (26.600 Kč), Navigace Discover Pro s 9,2palcovým dotykovým displejem a systémem MIB 3 (43.000 Kč), USB-C zásuvka vzadu (2500 Kč), vyhřívané čelní sklo (8400 Kč)