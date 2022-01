Například start/stop má pořád své vlastní tlačítko a hodně toho vyřešíte i na volantu, kde jsou oproti třeba golfu pořád klasická tlačítka. Ovládání klimatizace na dotykovém panelu nepatří k nejhorším, je to spíše o zvyku. Připojení telefonů do infotainmentu funguje bezdrátově a stejně tak lze telefon i nabíjet, když nemáte USB-C kabel. I když jsou systémy MIB3 známy svými nedokonalostmi, neměl jsem s ním během testu jediný problém.

Přístrojový štít je již v základu digitální, má úhlopříčku 8“ a kdo chce, může mít jako my větší s úhlopříčkou 10,25“. Infotainment je v základu s úhlopříčkou 6,5“, od vyšší verze 8“ už má navigaci a my měli vrchol s 9,2“ obrazovkou. Infotainment by po startu mohl být rychlejší, ale po chvíli není jeho rychlost špatná. Navíc na něj nemusíte moc sahat.

V naší výbavě byly vpředu sedadla s vyšším bočním vedením, ale nasedalo se do nich báječně. Jsou výškově nastavitelná a za 7500 Kč dovybavená funkční vyhřívání ve dvou úrovních. Skvělý je pak štíhlý středový tunel, který vás netlačí do kolena. S místem na hlavu vpředu není problém, ale trochu mi vadilo, že konec střechy byl až hodně vepředu. Čelní sklo tak začíná níž a vysocí pasažéři mohou mít stísněný pocit.

Vyjma tohoto detailu si není moc na co stěžovat. Auto není vyloženě krásné, ale má všechny předpoklady moderního trendy auta. Nabídne vyšší posaz za volantem, svažuje se mu střecha, má k dispozici velká kola a spoustu lakovaných doplňků. Zřejmě vše, co běžnému spotřebiteli stačí.

Jak již bylo řečeno, nejlevnější Volkswagen Taigo v testu nemáme, naše verze R-Line je vrcholem nabídky. Vedle černě lakovaných doplňků karoserie to znamená sedmnáctky v základu a hromadu výbavy. Trápí mě jen imitace koncovek výfuku. Ono ta vlastně není ani imitace. Většinou vídáme v zadním nárazníku díru, ale skutečný výfuk je až kousek za ní. Tady jsou jen stříbrné rámečky, kde by jakože měly být výfuky.

Každopádně je to jeden z důvodů, proč může být Taigo v základu relativně levné. Když si otevřete nabídku značky v Česku, vyskočí na vás, že Taigo je o tři tisíce levnější než T-Cross. A to není všechno, Taigo není jen delší než T-Cross, ale je dokonce delší než T-Roc za 630.900 Kč. Navenek tedy opravdu působí jako kompakt a ne jako městské auto typu Polo a T-Cross, ovšem je za jejich cenu.

Znamená to tedy, že se díváte se na auto, které vzniklo tak, že parta jihoameričanů s divnými brýlemi na hlavách malovali rukama ve vzduchu, zatímco to Evropané kontrolovali v počítači? To zcela určitě ne. Virtuální navrhování auta je totiž mnohem komplexnější proces a nestačí k tomu dva s brýlemi a tři sedící u CADu. Fakt, že ve virtuálním prostředí proběhly i důležité zkoušky, ale moc důvěru nebudí, to chápu.

Tai-GO!

V rámci zvolené výbavy si můžete vybrat mezi čtyřmi pohony. Základem je litrový tříválec o výkonu 70 kW (95 koní), který je spojený s pětistupňovým manuálem. Tato varianta je dostupná pouze pro základní výbavu Life. Silnější varianta litrového tříválce o výkonu 81 kW už má šestistupňový manuál a je k mání i se 7stupňovým automatem.

Od výbavy Style je k mání vrcholná čtyřválcová motorizace 1.5 TSI, spárovaná výhradně se sedmistupňovým automatem. Zajistí velmi slušný výkon 110 kW (150 koní) a točivý moment 250 N.m již od 1500 otáček. Jako jediný motor nabídky umí vůz rozjet na rychlost přes 200 km/h a nabídne i svižnou akceleraci z 0 na 100 km/h za 8,3 sekundy.

Dynamika vozu je velmi příjemná, díky 150 koním není problém předjíždění ani držení vysokých rychlostí na dálnici. Auto váží jen 1304 kilogramů a tahle porce koní je mu tak akorát, všechno je pro něj samozřejmé. I s litrovým motorem o výkonu 110 koní bych se ale špatné dynamiky nebál, bylo vidět, že by i slabší výkon bohatě stačil. Ostatně kolegové ze Světa motorů si Taigo s 1.0 DSG a automatem pochvalovali.

Jako společník na dálnici bude patnáctistovka samozřejmě lepší. Při 130 km/h na sedmičku se drží lehce pod 2500 otáčkami, zatímco litr s DSG točí 3000 otáček. Auto jsem si přebíral s 1300 kilometry na tachometru, takže ještě nebylo pořádně zajeté. I tak už byly komponenty dobře sladěné a motor pocitově živý.

Sladění pohonného ústrojí je velmi dobré. Motor reaguje na plyn pohotově a téměř hned se auto dává do pohybu. Na chaotické chování při parkování, tedy rychlém popojíždění vpřed a vzad, však odpoví výrazným prokluzem. Řazení je bleskové a auto se nebojí si při cestě z kopce podřadit a brzdit motorem. Při jízdě z mírného kopce si zase vypne dva válce, o čemž jste informování přes digitální přístrojový štít. Opětovné přidání plynu odpojené válce zase vrátí do hry, ale ani to nepostřehnete.

To vše samozřejmě kvůli spotřebě a emisím. S autem jsem najel přes tisíc kilometrů, z toho většinu po dálnici a část plně naložený. V takovém případě beru hodnotu 7,9 l/100 km jako přijatelnou. Na okruhu přes okresní silnice při zachování co nejvíce plynulé jízdy jsem se dostal i na 6,5 l/100 km. Kombinovanou hodnotu 5,1 l/100 km udávanou výrobcem ale nevidím reálnou ani až se auto pořádně zajede. Auto také omezuje malá nádrž paliva. 40 litrů je na městské auto akorát, ale Taigo své základy už dost přerostlo.

Ťuk, ťuk, kdo tam?

Taigo nemůže mít vzhledem k platformě MQB A0 pohon všech kol a je tak odkázán na pohon pouze přední nápravy. Vpředu najdete zavěšení typu McPherson a vzadu jsou vlečená ramena. Ve výbavě R-Line dostává elektronickou uzávěrku diferenciálu XDS, zatímco u Volkswagenu Polo za ni v této výbavě musíte připlácet. Chybí ale možnost nastavitelných tlumičů a progresivního řízení.

Zrovna u tlumičů bych nějaké rozšíření nastavení očekával. Taigo totiž může mít až osmnáctky, což byl i náš případ. Tlumiče však jakoby nechtěly zcela povolit. Auto bylo na některých místech pořád trochu napružené a místy jsem měl pocit, že jsou tlumiče vysoké jako hokejové puky. Takhle se ale chovají auta s příliš velkými koly. Určitě bych volil sedmnáctky.

V rámci segmentu asi nic moc lepšího očekávat nemůžete, ale stejně bych řekl, že menší kola přinesou více užitku. Ovladatelnost vozu je jinak na vysoké úrovni. Řízení je moc příjemné bez přehnaného posilování, brzdy mají velmi slušný účinek a přirozeně se dávkují. Karoserie nevykazuje velké náklony a hranice nedotáčivosti je tak daleko, že ji při běžných jízdních situacích nemáte šanci objevit.

Trochu si musíte dávat pozor jen s plynem. 150 koní na přední nápravě se občas lehce splaší, když třeba při výjezdu z křižovatky silněji sešlápnete plynový pedál. I na suchém podkladu a se zapnutou stabilizací tak umí kola proklouznout, podobně jako u nových elektromobilů s pohonem předních kol. Není to nic, co by vás dlouhodobě rušilo.

Cena

Takto velké SUV s cenou pod půl milionu je fajn. Platí ale to samé, co u ostatních malých modelů VW. Nahoďte do nich silnější motor s převodovkou DSG a cenou letí do dalšího segmentu. Namačkejte si je pak výbavou a jste o dva segmenty výš. Volkswagen Taigo tedy stojí 499.900 Kč. S výbavou R-Line a naší motorizací už stojí 671.900 Kč. To už je skoro Golf Variant s výbavou Style.

A naše testovací auto stálo... 790.000 Kč. Jistě, měli jsme už opravdu všechno, co v autech na platformě MQB A0 můžete mít, ale je to skoro cena, za kterou máte třeba Hyundai Tuscon v natřískané výbavě N Line s hybridním motorem 1.6 T-GDI o výkonu 132 kW, automatem a čtyřkolkou. A Taigo prostě není auto, u kterého si na první pohled řeknete, že by mohlo stát osm set tisíc.