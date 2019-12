Volkswagen T6.1 dorazil do Česka. Je vybavenější, hezčí a téměř blbuvzdorný

Téměř sedmdesát let na trhu a více než 12,5 milionu prodaných kusů – nějak tak by se dalo jednoduše shrnout dosavadní počínání Volkswagenu Transporter. Jeho šestá generace se na českém trhu prodává od roku 2015 a nabízí v podstatě nekonečné možnosti konfigurace. Nabídku můžeme rozdělit do čtyř základních částí (Transporter, Caravelle, Multivan, California) a když ke všemu přidáme i individuální úpravy na míru širokému spektru klientů, úplného počtu kombinací se vlastně ani dopočítat nedá.

V polovině tohoto týdne vstoupila na český trh modernizovaná verze šesté generace Transportetu, označená jednoduše T6.1. Zachovává si všechny známé aspekty, tedy širokou nabídku verzí (nejenom čtyři linie, ale také dva rozvory a různé výšky), spoustu konfigurací nebo třeba pohon všech kol 4Motion, zároveň chce ale být blíže širší skupině zákazníků. Jde na to přes výbavu a elektroniku, díky které se nebude muset velkého a zdánlivě neohraného auta bát ani někdo, kdo zatím nic podobného neřídil.

Že máte co dočinění s modernizovanou verzí T6.1, poznáte třeba podle přepracovaného předního nárazníku. Maska chladiče je větší, připomíná řešení známé z SUV Touareg a její vzhled se lehce mění v závislosti na zvolené verzi a výbavě. Čím dražší verze, tím více chromu a méně nelakovaných plastů.

Volkswagen si každou verzi T6.1 „podepsal“ plaketou na předních blatnících, zvolit si však můžete i plaketu s tradičním označením Bulli. Nová je grafika zadních svítilen pro křídlové i výklopné dveře, na cestu vám budou svítit výkonnější přední světlomety (standardně H7 pro potkávací světla) a za příplatek dostanete full-LED techniku.

Ve standardní výbavě užitkového Transporteru najdete třeba asistent pro kompenzaci bočního větru, klimatizaci, LED vnitřní osvětlení, rádio v bluetooth handsfree či materiály, které lépe odolají špíně. Mezi novinky této verze patří nezávislé zamykání nákladové prostoru, couvací kamera i pro křídlové dveře, rozhraní pro připojení úpravců, 230V zásuvka pod sedadlem řidiče či uzamykatelný prostor pod dvousedadlem vpředu.

Volkswagen T6.1 umí být stejně tak dobrý pracant jako rodinný koráb pro dlouhé cesty. Navíc s výbavou, se kterou se setkáváme hlavně v osobních vozech. Nová přístrojová deska je v osobním Multivanu osazena infotainmentem Discover Media s 8palcovým displejem (volitelně 9,2palcovým infotainmentem), ve výbavě najdete digitální přístrojový štít, integrovanou kartu SIM po připojení k internetu, asistenty pro couvání s vozíkem, parkování a vyjíždění z parkovacího místa a čtení dopravních značek, hlídání jízdních pruhů či aktivní ochranu boků karoserie. „Téčko“ nyní může být prakticky „blbuvzdorné“.

Nabídka pohonných jednotek je velice jednoduchá: tvoří ji pouze dvoulitr TDI s výkony 66, 81, 110 a 146 kW (biturbo). Nejméně výkonný motor je určen jen pro užitkové verze (Transporter, skříň, podvozek), verze s výkonem 110 a 146 kW je možné kombinovat i s převodovkou DSG a pohonem všech kol.

Za nejlevnější Transporter zaplatíte 665.088 Kč, Caravelle Trendline začíná na 857.979 Kč, Multivan Trendline stojí od 994.742 Kč a California Beach přijde na 1.228.291 Kč. Jedná se o ceníkové částky bez DPH, v rámci uvedení modernizovaného „téčka“ na náš trh si však autorizovaní dealeři připravili atraktivní zaváděcí ceny.