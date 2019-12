VW už v Česku zase prodává kabriolety. Otevřený T-Roc nevyjde ani moc draho

Nápad zkombinovat teréňák a kabriolet rozhodně není nový. Někteří z vás si jistě vzpomenou na Nissan Murano CorssCabriolet, Range Rover Evoque Convertible, raritní SUV-targu Suzuki X-90 nebo legendární Mercedes-Benz G a Jeep Wrangler. Některé jsou stylovky, jiné nekompromisní terénní stroje, obecně vzato ale nikdy nešlo o stoprocentní úspěch.

Může vás napadnout, proč by někdo v tomto stylu pokračoval, když v minulosti nebyl moc úspěšný, možná to je ale tím, že teprve nyní přišel ten správný čas. Dnes je totiž možné zkřížit snad cokoliv s čímkoliv, bude-li výsledek kompaktní, oplastovaný, stylový a vhodný do města. Takové auto se bude prodávat, i kdyby bylo nesmyslně drahé. Následuje totiž současné trendy a na ty zákazníci slyší.

A právě proto vzniknul T-Roc Cabriolet. Světovou premiéru měl na letošním autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde o něm Volkswagen hovořil jako o autě blízkém sériové výrobě. Ta už však začala. T-Roc Cabriolet od minulého týdne oficiálně sjíždí z výrobní linky závodu v Osnabrücku, kde se dříve vyráběly třeba Volkswageny Karmann Ghia či Golf Cabriolet. Těžko odhadnout, zda se i SUV-kabrio někdy stane legendou. První krok k tomu už ale udělal: zná svoje ceny a začal jeho prodej i na českém trhu.

Politika cen a výbav je v porovnání s běžným t-rocem odlišná. Paletu motorů tvoří pouze agregáty 1.0 TSI/85 kW a 1.5 TSI/110 kW, vždy jsou hnaná přední kola a mezi manuálem a automatem si vyberete jen u silnějšího a objemnějšího z nabízených motorů. Nečekejte ani tradiční linie T-Roc, Design a Sport. Kabriolet má speciálně sestavené výbavy Style a R-Line.

T-Roc Cabriolet v Česku začíná na částce 699.900 Kč (1.0 TSI/85 kW 6M). V základní výbavě najdete třeba litá 17palcová kola, navigaci, adaptivní tempomat, klimatizaci, parkovací systém Park Pilot, systém rozpoznávání dopravních značek, bluetooth, DAB+, zadní LED svítilny či ambientní osvětlení interiéru. Motor 1.5 TSI vychází o 38.000 Kč dráž, v kombinaci s DSG se pak T-Roc Cabriolet Style blíží osmi stům tisícům korun.

Výbavu R-Line pořídíte pouze s patnáctistovkou TSI za cenu od 814.900 Kč (874.900 Kč s DSG). Vedle sportovněji vypadajících nárazníků ve standardní výbavě najdete třeba automatickou klimatizaci, digitální přístrojový štít, sportovní podvozek, LED světlomety a zadní svítilny, volbu jízdních profilů či potahy s Alcantarou.

Bez ohledu na výbavu je plátěná elektricky stahovatelná střecha (9 sekundy do rychlosti 30 km/h) černá. Připlatit i můžete za Zimní paket s nezávislým topením (pro Style), audio beats, tažné zařízení nebo speciální 19palcová kola San Marino. Pokud si objednáte bezklíčové odemykání, můžete stáhnout střechu, aniž byste seděli ve voze. Stačí podržet tlačítko odemykání na klíči, nebo dvakrát poklepat na senzor na klice a pak ji podržet.